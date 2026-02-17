Olay, Adana Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Seyir halindeki motosiklet, yaya geçidindeki bebek arabasına çarptı. Pusetten savrulan 17 aylık Mahmut Fatih Öztürk yola düşerek ağır yaralandı.
17 AYLIK MAHMUT FATİH ÖZTÜRK HAYATINI KAYBETTİ
Motosiklet sürücü olay yerinden kaçarken, hemen hastaneye kaldırılan 17 aylık Mahmut Fatih Öztürk hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.