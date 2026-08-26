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Kaynak: DHA

Olay, dün saat 23.49 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 Karayolu Güney istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidi olmayan güzergahtan yolun karşısına geçmeye çalışan D.K.’ye (42) ilk olarak F.A. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Koyuncu'ya, ardından orta şeritte seyir halinde olan N.A. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Koyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazaya karışan iki sürücü, emniyet mensuplarınca gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olay yerinde Bölge Trafik ekiplerince tamamlanan incelemelerin ardından adli soruşturma başlatıldı.