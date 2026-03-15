CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Toprakkale-İskenderun kesiminin özelleştirilmesi planına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, Hatay, Adana ve Osmaniye’yi ilgilendiren söz konusu otoyol kesiminin yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti. Mevcut durumda geçiş ücretinin 53 TL olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşirse ücretlerin ciddi şekilde artabileceğini savundu.

Yavuzyılmaz, Karayolları tarafından işletilen bu otoyolda kilometre başına ücretin 0,35 TL seviyesinde olduğunu belirtirken, yap-işlet-devret modeliyle işletilen Ankara-Niğde Otoyolu’nda bu rakamın 2,64 TL olduğunu dile getirdi.

Bu farkın yaklaşık 7,5 kat olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, aynı modelin uygulanması halinde geçiş ücretlerinin 400 TL’ye kadar çıkabileceğini iddia etti.

CHP’li Yavuzyılmaz, söz konusu planın hayata geçirilmesi durumunda otoyol ücretlerinde yaklaşık %650’lik bir artış yaşanabileceğini öne sürerek özelleştirme kararını eleştirdi.