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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sevenlerini üzecek bir haber paylaştı. Şarkıcı, Malatya’da vereceği konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini ve acil bir ameliyata alınacağını açıkladı.

“ACİL AMELİYAT OLMAM GEREKİYOR”

61 yaşındaki Bingöl, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, ''Sevgili Malatyalı hemşehrilerim, sağlık nedenlerimden dolayı yarınki konsere katılamıyorum. İnşallah başka bir sefere telafi edeceğiz. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor; doktorum uçağa binmeme izin vermedi. Önümüzdeki aylarda tekrar görüşmek üzere.'' İfadelerine yer verdi.

SEVENLERİ GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ!

Yavuz Bingöl'ün paylaştığı videoya sevenleri, 'çok geçmiş olsun', 'artık bırak sahne işlerini', 'Allah şifa versin' yorumları yaptı.