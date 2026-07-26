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Kaynak: ANKA

Motorin fiyatındaki artışın birçok sektörü doğrudan etkilediğini ifade eden Ağıralioğlu, "Bu zam sadece pompaya gelmedi. Çiftçinin tarlasına, üreticinin tezgahına, nakliyecinin kamyonuna, esnafın dükkanına ve nihayetinde milletimizin sofrasına geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir yılda dünyada motorin fiyatlarının ortalama yüzde 32, Türkiye'de ise yüzde 46 arttığını belirten Ağıralioğlu, dünyada motorinin ortalama litre fiyatının yaklaşık 71 lira olduğunu, Türkiye'de ise 80 liraya yaklaştığını ifade etti.

"ENFLASYONU BU ŞEKİLDE DÜŞÜREMEZSİNİZ"

Motorinin yalnızca bir akaryakıt ürünü olmadığını belirten Ağıralioğlu, tarım, üretim, ticaret ve lojistikte en önemli maliyet kalemlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Ağıralioğlu açıklamasında, "Pompaya yaptığınız her zam, birkaç gün sonra markette ekmeğin, sütün, etin, sebzenin, meyvenin etiketine yazılır. Sonra da çıkıp 'Enflasyonla mücadele ediyoruz' diyorsunuz. Üretimin maliyetini artırarak enflasyonu düşüremezsiniz." ifadelerini kullandı.

"ÜRETENİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEKSİNİZ"

Ekonomi politikalarını da eleştiren Ağıralioğlu, zam ve vergilerle maliyetlerin artırıldığını, ardından yükselen enflasyonun yüksek faizle kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, "Ekonomi, zamla, vergiyle, faizle milletin boğazını sıkarak yönetilmez. Üretenin yükünü hafifleteceksiniz. Çiftçinin tarlasını, sanayicinin çarkını, esnafın dükkanını ayakta tutacaksınız. Millete güven, ekonomiye istikrar vereceksiniz. Çünkü üretmenin pahalı olduğu bir memlekette hayat ucuzlamaz, refah değil, yoksulluk büyür." değerlendirmesinde bulundu.