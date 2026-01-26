Geçtiğimiz aylarda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresinde bir araya gelmişti. Özdağ, "Herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz" şeklinde ittifak sinyali vermişti.

Dervişoğlu ise Özdağ'ın çağrısına "Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz" cevabını vermişti.

'MİLLİYETÇİ CEPHE'

Liderlerin açıklamalarının ardından Halk TV'de ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazif Okumuş, "Bu sadece siyasi bir seçim ittifakı. Milliyetçilerin bir araya koyup irade birlikteliğini yansıtması" diyerek 'Milliyetçi Cephe' ittifakını belirtmişti.

Bu ittifak kulislerine Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milliyet'ten Didem Tümer'e dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

AĞIRALİOĞLU'NDAN FLAŞ ÇIKIŞ

‘Milliyetçi cephe’ kurulacak mı sorusuna Ağıralioğlu, şu yanıtı verdi:

“Cephe siyaseti memleketi yordu. Ben, memleketi tek cephe yapmak zorunda olduğumuzu konuşuyorum. Ne yapacaksak müşterek yapacağız. Ben; merkez potansiyeli taşıyan, şemsiye olabilecek partiyim. Bunu ittifak kombinasyonları içerisinde ezmem. İttifak konuşmuyorum. Yeni bir merkez konuşuyorum. Bunu da şöyle konuşuyorum: Türkiye’nin alıştığı siyasal parselizasyonu bozacak bir merkez. Şuur beraberliği olabilir. Cumhuriyet. Demokrasi. Mesela göçmen yükümüz, demografimizle ilgili tehditlerimiz. Siyaseti önümüzdeki dönem bildiğiniz alanın dışına çıkaracağım. Bilinen algoritmayı bozacağım”