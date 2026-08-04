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Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’ye sunulması beklenen “çerçeve yasa”ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında TBMM milletvekili yeminine yer veren Ağıralioğlu, milletvekillerine şöyle seslendi:

"ÇOCUKLARINIZIN GÖZLERİNİN İÇİNE BİR KEZ DAHA BAKARAK"

“Saygıdeğer milletvekilleri;

Yarın bir metne imza atacaksınız. O imzayı atmadan önce, ettiğiniz milletvekili yeminini; annelerinizin, babalarınızın, eşlerinizin ve çocuklarınızın gözlerinin içine bir kez daha bakarak okumanızı saygıyla arz ederim.”