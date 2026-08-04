Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’ye sunulması beklenen “çerçeve yasa”ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımında TBMM milletvekili yeminine yer veren Ağıralioğlu, milletvekillerine şöyle seslendi:
"ÇOCUKLARINIZIN GÖZLERİNİN İÇİNE BİR KEZ DAHA BAKARAK"
“Saygıdeğer milletvekilleri;
Yarın bir metne imza atacaksınız. O imzayı atmadan önce, ettiğiniz milletvekili yeminini; annelerinizin, babalarınızın, eşlerinizin ve çocuklarınızın gözlerinin içine bir kez daha bakarak okumanızı saygıyla arz ederim.”