Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, her geçen gün artan maliyetler altında ezilen esnafın en büyük dertlerinden biri haline gelen kredi kartı ve POS komisyonlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden ekonomi yönetimine seslenen Ağıralioğlu, esnafın sırtındaki bu ağır yükün hafifletilmesi için komisyonlara acilen "yasal üst sınır" getirilmesini talep etti.

"SİSTEM SADECE FİNANS SEKTÖRÜNE YARIYOR"

Kira, enerji, işçilik ve vergi gibi temel giderlerdeki fahiş artışlara dikkat çeken Ağıralioğlu, vatandaşın alım gücündeki düşüşle birlikte alışverişlerde ağırlıklı olarak kredi kartına yöneldiğini hatırlattı. Yüksek komisyon oranlarının esnafın zaten daralan kar marjını adeta erittiğini vurgulayan Anahtar Parti Lideri, mevcut ekonomik çarkların yalnızca finans sektörüne avantaj sağladığını, üretici ve satıcının ise büyük bir darboğaza itildiğini ifade etti.

AĞIRALİOĞLU'NDAN 4 MADDELİK ÇÖZÜM REÇETESİ

"Devlet, enflasyonla mücadele ederken esnafı görmezden gelemez. Ekonomi sadece rakamlardan ibaret değildir; alın terini koruyabildiğiniz ölçüde güçlüdür" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, piyasayı rahatlatacak acil adımları şöyle sıraladı:

"Kredi kartı ve POS komisyon oranlarına makul bir yasal üst sınır getirilmelidir. Küçük esnafın ödediği komisyon yükünün bir kısmı kamu tarafından desteklenmelidir. Kartlı satışların bedeli en geç ertesi iş günü esnafın hesabına geçmelidir. Kamu bankaları düşük komisyonlu POS uygulamalarıyla piyasada denge unsuru olmalıdır."

"ESNAF NEFES ALIRSA, TÜRKİYE NEFES ALIR"

Esnafın alın terinin bankaların kar hırsına kurban edilemeyeceğinin altını çizen Ağıralioğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Esnaf sadece dükkanını açan kişi değildir. O mahallenin ışığı, sokağın bereketi, şehrin güvenidir. Esnaf güçlenirse üretim, üretim güçlenirse istihdam artar; millet rahat eder. Biz, bankaların daha çok kazandığı değil, alın terinin karşılığını bulduğu bir Türkiye istiyoruz. Esnaf nefes alırsa çarşı nefes alır. Çarşı nefes alırsa Türkiye nefes alır."