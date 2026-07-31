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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, vergi ödemelerinin son gününde yaptığı açıklamayla iktidarın ekonomi anlayışını eleştirdi.

Ağıralioğlu, mevcut ekonomi politikalarının vatandaş üzerindeki vergi yükünü artırdığını savunarak, iktidarın ekonomi anlayışının artık tek cümleyle özetlenebileceğini söyledi.

Ağıralioğlu, "Bu iktidarın ekonomi anlayışını artık tek cümlede özetlemek mümkündür" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşa nasıl daha iyi hizmet ederiz? diye düşünmüyorlar; 'Vatandaştan daha fazla vergiyi en hızlı nasıl toplarız?' diye düşünüyorlar."

"EKMEKTEN ELEKTRİĞE, AKARYAKITTAN ULAŞIMA KADAR"

Gelir vergisinin yanı sıra KDV, ÖTV, harçlar ve fonlar üzerinden vatandaşın farklı alanlarda vergiyle karşılaştığını belirten Ağıralioğlu, ekonomik yükün geniş bir kesimi etkilediğini söyledi.

Ağıralioğlu, "Ekmekten elektriğe, akaryakıttan ulaşıma kadar millet nefes aldığı her yerde vergiyle karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.

Devletin üretimi büyütecek mekanizmaları kurmakta aynı hızla hareket etmediğini savunan Ağıralioğlu, vergi tahsilatına yönelik sistemin ise çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

"EN GÜÇLÜ ÇALIŞAN ALTYAPI VERGİ TAHSİLATININ ALTYAPISI"

Türkiye'deki ekonomik sistemin önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, üretim, yatırım ve istihdam yerine vergi tahsilatının öne çıktığını belirtti.

Ağıralioğlu, "Bugün Türkiye'de en güçlü çalışan altyapı; üretimin, yatırımın ve istihdamın altyapısı değil, vergi tahsilatının altyapısıdır" dedi.

"ORANI AYNI AMA YÜKÜ AYNI DEĞİL"

Vergi yükünün adil olmadığını savunan Ağıralioğlu, özellikle dolaylı vergilerin dar gelirli vatandaşlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Ağıralioğlu, asgari ücretli, emekli, dar gelirli ve yüksek gelirli vatandaşların aynı KDV ve ÖTV ile karşılaştığını belirterek, "Oranı aynı ama yükü aynı değil" değerlendirmesinde bulundu.

Geliri düşük olan vatandaşın ödediği her liranın hayatından eksildiğini ifade eden Ağıralioğlu, vergi adaletinin herkesin aynı vergiyi ödemesi anlamına gelmediğini söyledi.

"DEVLETİN VAZİFESİ VATANDAŞIN CEBİNDEKİ SON KURUŞA ULAŞMAK DEĞİLDİR"

Ağıralioğlu, devletin temel görevinin vatandaşın gelirini artıracak ekonomik şartları oluşturmak olduğunu belirterek, vergi politikalarına ilişkin eleştirilerini sürdürdü.

Ağıralioğlu, "Devletin vazifesi vatandaşın cebindeki son kuruşa ulaşmak değildir. Devletin vazifesi, vatandaşın cebine daha fazla para girmesini sağlayacak şartları oluşturmaktır" dedi.

VERGİ ÖDEMELERİNİN SON GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Bugünün vergi ödemelerinin son günü olduğunu hatırlatan Ağıralioğlu, binlerce esnaf, sanayici, tüccar ve mükellefin ödeme telaşı yaşadığını belirtti.

Ağıralioğlu açıklamasını, "Allah bugün ödemesi olan bütün mükelleflerimizin yardımcısı olsun" sözleriyle tamamladı.