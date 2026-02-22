Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin İstanbul’da düzenlenen iftar programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Ağıralioğlu, partilerinin memleketin geleceği için sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin siyasi husumetle değil memleketin ihtiyaçlarıyla hareket ettiğini belirterek, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekti. İktidarı enflasyon, yoksulluk ve adalet konularında eleştiren Ağıralioğlu, verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve uzun süredir devam eden iktidar dönemine de değinen Ağıralioğlu, hükümetin hedeflerine ulaşamadığını ileri sürdü. İktidarın politikalarının yeni bir siyasi hareketin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ifade etti.

"Sizin hissenize Öcalan, Kandil düştü"

Ağıralioğlu, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği sürece ilişkin de iktidara tepki göstererek, şunları kaydetti:

“Öcalan’la yürümek zorunda kaldınız. Kimini bölücülükle, kimini bölücülerle yürümekle suçladınız. Kimini Öcalan’ı bırakmakla, kimini Kandil’le muhatap olmakla suçladınız. Dediğiniz her lafı yediniz. Şimdi sizin hissenize Öcalan, sizin hissenize Kandil, sizin hissenize bölücüler düştü; bizim hissemize vatan, bizim hissemize devlet, bizim hissemize Cumhuriyet düştü.”

"Türkiye’nin 6’ncı partisiyiz"

Partisinin seçim barajı sorunu olmadığını söyleyen Ağıralioğlu, partililere “Tevazu ile konuşursak Türkiye’nin 6’ncı partisiyiz. Diğer ortalamaları gözden çıkartırsanız 5’inci partisiyiz. İradenizi koyarsanız ortaya, önümüzdeki dönem memleketin en güçlü iktidar namzeti olduğunuzu bilesiniz” diye seslendi.