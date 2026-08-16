Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'de imalat sanayisinde çalışanların toplam ücretli çalışanlar içindeki payının son yıllarda gerilediğini belirterek, ekonomi yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ağıralioğlu, “Türkiye sanayisi alarm veriyor. Yalnızca dört yılda 4,7 puanlık bir kayıp var” ifadelerini kullandı.

İMALAT SANAYİSİNDEKİ PAYIN GERİLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istihdam verilerini değerlendiren Ağıralioğlu, 2009 yılında imalat sanayisinde çalışanların toplam ücretli çalışanlar içindeki payının yüzde 32,8 olduğunu hatırlattı.

Bu oranın 2022 yılında yüzde 32,3 seviyesinde bulunduğunu belirten Ağıralioğlu, bugün ise yüzde 27,6'ya gerilediğini ifade ederek son dört yılda 4,7 puanlık düşüş yaşandığını belirtti.

“YANLIŞ EKONOMİ POLİTİKALARININ SONUCU”

Ağıralioğlu, ortaya çıkan tablonun tesadüf olmadığını belirterek yüksek finansman maliyetleri, ağır vergi yükü, öngörülemez ekonomik ortam ve üretim yapan kesimin karşılaştığı zorlukların bu gerilemede etkili olduğunu dile getirdi.

“MÜHENDİSİMİZ NEDEN BAŞKA ÜLKELERDE GELECEK ARIYOR?”

İktidarın uzun süredir “Türkiye büyüyor” söylemini kullandığını hatırlatan Ağıralioğlu, iktidara dikkat çeken şu soruları yöneltti:

-Fabrikalar neden küçülüyor?

-Sanayinin istihdamdaki payı neden geriliyor?

-Üreten insanlar neden yatırım yapmaktan çekiniyor?

-Mühendis ve teknisyenler neden başka ülkelerde gelecek arıyor?

“YENİ BİR SANAYİ SEFERBERLİĞİNE İHTİYAÇ VAR”

Ağıralioğlu, üretimin yerine ithalatın, yüksek katma değerli üretimin yerine düşük verimliliğin tercih edilmesi halinde bunun “sanayisizleşmeye” yol açacağını ifade etti.

Türkiye'nin güçlü ve bağımsız bir ekonomi için fabrikalarını, nitelikli iş gücünü ve üretim kapasitesini koruması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, çözüm olarak yerli üretim, yüksek teknoloji ve verimliliği merkeze alan yeni bir sanayi seferberliği çağrısında bulundu.