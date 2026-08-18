Türkiye 2026 yılının ilk 7 ayında faize 1 trilyon 755 milyar lira para ödedi. Faiz yükünün vatandaşa vergi olarak bindirildiği konuşulurken, bir tepki de Anahtar Parti liderinden geldi.

Yavuz Ağıralioğlu şunları söyledi:

Türkiye'de bir ekonomik kriz yoktur, Türkiye'de bir yönetim krizi vardır. Türkiye'de kaynakları keyfi kullandığı için memlekette ekonomik yük olan bir yönetim krizi vardır. Bu kadar faize para bulduğunuza göre, bulunan parayı üreticisine verebilecek bir maharet lazımdır. Faize ödediği parayı aktarabilecek bir yönetim maharetine ihtiyaç vardır. Siz finalde faiz lobilerine ülkenizi teslim ettiniz, biz üreticilerle ülkemizi ayağa kaldırmaya yemin ettik.

TÜRKİYE NE KADAR FAİZ ÖDEDİ?

Türkiye T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ilk 7 ayında (Ocak-Temmuz dönemi) faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 1 trilyon 755 milyar TL'ye ulaştı. 2026 bütçesinde yıl sonu toplam faiz ödeneği ise 2 trilyon 742 milyar lira olarak belirlenmiştir.