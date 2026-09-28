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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, emekli polis memuru ve iki çocuk babası Ali Şekeroğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, Şekeroğlu’nun ekonomik sıkıntılarını dile getirdiği sözlerine dikkat çekti.

Ağıralioğlu, emeklilerin geçim sorununa ilişkin değerlendirmesinde, “Bu memlekette yıllarca çalışmış, primini ödemiş, vergisini vermiş, evlat büyütmüş bir insan; ömrünün sonunda neden ‘geçinemiyorum’ diyerek Anayasa Mahkemesinin merdivenlerine düşmek zorunda kalıyor?” ifadelerini kullandı.

“YILLARCA BU DEVLETE HİZMET ETMİŞ BİR İNSAN”

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir taziye ve değerlendirme mesajı yayımladı.

Ağıralioğlu açıklamasında Şekeroğlu’nun emekli bir polis memuru olduğunu, iki çocuk babası olarak yıllarca devlete hizmet ettiğini belirterek, hayatının son döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Ağıralioğlu, Şekeroğlu’nun kendi ifadelerini de aktararak, “Geçinemiyorum” ve “Bizi bu hâle getiren utansın” sözlerini hatırlattı.

Şekeroğlu’nun ayrıca “Para için değil, onurum için” dediğini belirten Ağıralioğlu, emekli polis memurunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

“BENİM CANIMI YAKAN ŞUDUR”

Yavuz Ağıralioğlu, açıklamasının devamında Şekeroğlu’nun yaşadığı ekonomik sıkıntıyı yalnızca bireysel bir mesele olarak değil, emeklilerin geçim koşulları üzerinden değerlendirdi.

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Benim canımı yakan şudur: Bu memlekette yıllarca çalışmış, primini ödemiş, vergisini vermiş, evlat büyütmüş bir insan; ömrünün sonunda neden ‘geçinemiyorum’ diyerek Anayasa Mahkemesinin merdivenlerine düşmek zorunda kalıyor?”

Bu sözlerle emeklilerin çalışma hayatları boyunca yaptıkları katkıların ardından emeklilik döneminde karşı karşıya kaldıkları ekonomik koşulların tartışılması gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, özellikle geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin durumuna dikkat çekti.

“KEFEN PARASI” ÜZERİNDEN EMEKLİLİK VURGUSU

Ağıralioğlu açıklamasında, geçmişte emeklilerin ve yaşlıların zor günler için kenara ayırdığı birikimlerden de söz etti.

Anadolu’da geçmişte insanların bir miktar parayı “kefen parası” olarak sakladığını belirten Ağıralioğlu, bunun temelinde kimseye yük olmama ve son yolculuğun masraflarını dahi kendi birikimiyle karşılayabilme düşüncesinin bulunduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, bu noktadan hareketle emeklilerin bugün yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin eleştirisini şöyle dile getirdi:

“Bizim büyüklerimiz bir kenarda üç kuruş saklardı. Adına ‘kefen parası’ derlerdi. Kimseye yük olmayalım, son yolculuğumuzun masrafını bile kendimiz karşılayalım diye… Şimdi siz bu milletin emeklisine kefen parasını yaşarken harcatıyorsunuz.”

“ONURUM İÇİN” SÖZÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Ağıralioğlu, açıklamasında Ali Şekeroğlu’nun son döneminde söylediği sözlerden birinin “onurum için” olduğunu belirterek, Şekeroğlu’nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Açıklamasını taziye mesajıyla tamamlayan Ağıralioğlu, “Allah rahmet eylesin. Ailesine, evlatlarına ve sevenlerine sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERİN GEÇİM SORUNU YENİDEN GÜNDEMDE

Ali Şekeroğlu'nun vefatı üzerinden yapılan bu açıklama, Türkiye’de emeklilerin gelirleri, yaşam maliyetleri ve emeklilik dönemindeki geçim koşullarına ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Ağıralioğlu’nun açıklamasında özellikle, çalışma hayatı boyunca sosyal güvenlik sistemine prim ödeyen ve vergi veren vatandaşların emeklilik döneminde temel ihtiyaçlarını karşılayabilme meselesi öne çıktı.

Açıklamanın merkezinde yalnızca emekli maaşlarının miktarı değil; emeklilerin yaşam standardı, ekonomik bağımsızlığı, onurlu bir yaşam sürdürebilmesi ve başkalarına muhtaç olmadan hayatını devam ettirebilmesi konusu yer aldı.

ALİ ŞEKEROĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI

Emekli polis memuru ve iki çocuk babası Ali Şekeroğlu’nun vefatı nedeniyle ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletilirken, Ağıralioğlu’nun açıklaması da emekli vatandaşların ekonomik koşullarına ilişkin siyasi tartışmalara yeni bir başlık ekledi.

Şekeroğlu’nun hayatının son döneminde dile getirdiği “geçinemiyorum” ve “onurum için” sözleri üzerinden yapılan değerlendirmeler, emeklilerin ekonomik koşullarının kamuoyunda tartışılmaya devam edeceğini gösterdi.