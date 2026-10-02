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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Ağıralioğlu, kamuoyunun gündemindeki tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada para hareketlerinin tüm yönleriyle incelenmesi çağrısında bulundu: “Kim kazandı, kim ne kadar kazandı, kim parasını zamanında çekip çıktı; bunların hepsi bir an önce ortaya çıkarılmalıdır.”

YAVUZ AĞIRALİOĞLU: “MİLLETE AÇIKÇA HESAP VERİLMELİDİR”

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada kamuoyunun gündemindeki ekonomik ve mali tartışmalar üzerinden kapsamlı bir inceleme çağrısında bulundu. Ağıralioğlu, para hareketlerinin bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, “Kim kazandı, kim ne kadar kazandı, kim parasını zamanında çekip çıktı; bunların hepsi bir an önce ortaya çıkarılmalıdır” dedi. Hukuka aykırı bir kazanç tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması ve kamuoyuna açık şekilde hesap verilmesi gerektiğini ifade etti.

“PARANIN İZİ SAMİMİYETLE SÜRÜLMELİ”

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kamuoyunun yakından takip ettiği mali ve ekonomik tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ağıralioğlu açıklamasında, yaşanan süreçte para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamasının merkezine şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka uygunluk kavramlarını yerleştiren Ağıralioğlu, paranın hangi kanallardan hareket ettiğinin ve kimlerin bundan ekonomik olarak yarar sağladığının ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.

Ağıralioğlu, “Paranın izi samimiyetle sürülmeli, milletin hakkı korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KİM KAZANDI, KİM NE KADAR KAZANDI?”

Ağıralioğlu, açıklamasında özellikle para hareketlerinin zamanlamasına dikkat çekti.

“Kim kazandı, kim ne kadar kazandı, kim parasını zamanında çekip çıktı; bunların hepsi bir an önce ortaya çıkarılmalıdır” diyen Ağıralioğlu, sürecin yalnızca siyasi açıklamalar üzerinden değil, somut veriler ve hukuki incelemeler üzerinden değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Bu ifadeleriyle Ağıralioğlu, varsa ekonomik menfaat sağlayan kişi veya grupların, elde edilen kazançların miktarının ve para çekme ya da transfer işlemlerinin zamanlamasının araştırılması çağrısında bulundu.

“HUKUKA AYKIRI KAZANÇ VARSA GEREĞİ YAPILMALI”

Açıklamasında hukuki boyuta da dikkat çeken Ağıralioğlu, herhangi bir süreçte hukuka aykırı kazanç elde edildiğinin tespit edilmesi halinde bunun gereğinin yapılması gerektiğini belirtti.

Ağıralioğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hukuka aykırı kazanç varsa gereği yapılmalı, adalet yerini bulmalıdır.”

Bu ifadeyle Ağıralioğlu, yapılacak incelemelerin yalnızca kamuoyunu bilgilendirme amacı taşımaması, hukuka aykırılık tespit edilmesi durumunda ilgili makamlarca gerekli hukuki süreçlerin de işletilmesi gerektiğini dile getirdi.

“MİLLETE AÇIKÇA HESAP VERİLMELİDİR”

Ağıralioğlu'nun açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de kamuoyuna hesap verme çağrısı oldu.

“Millete açıkça hesap verilmelidir” diyen Ağıralioğlu, kamu kaynakları, vatandaşların ekonomik menfaatleri veya geniş toplum kesimlerini ilgilendiren mali süreçlerde şeffaflığın esas alınması gerektiğini savundu.

Açıklamanın bu bölümü, kamuoyunun gündemindeki ekonomik tartışmaların yalnızca siyasi değerlendirmelerle sınırlı kalmaması, somut mali verilerin de ortaya konulması gerektiği yönündeki çağrı olarak öne çıktı.

“KİMSESİZ KALAN VATANDAŞIN HAKKINA SAHİP ÇIKMAK DA VAZİFEDİR”

Ağıralioğlu, açıklamasında iktidarın geçmiş dönemde kullandığı siyasi söylemlere de gönderme yaptı.

“Kimsesizlerin kimi olacağız” anlayışıyla yola çıkıldığını belirten Ağıralioğlu, bugün kendisini kimsesiz hisseden vatandaşların haklarının korunmasının da yönetim sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kimsesizlerin kimi olacağız diye çıktığınız bu yolda, bugün kimsesiz kalan vatandaşın hakkına sahip çıkmak da sizin vazifenizdir.”

Bu sözleriyle Ağıralioğlu, yönetim anlayışında vatandaşın ekonomik ve hukuki haklarının korunması gerektiğine vurgu yaptı.

“BU MESELE UNUTULMAYA, UNUTTURULMAYA BIRAKILMAMALIDIR”

Ağıralioğlu açıklamasının sonunda ise sürecin kamuoyunun gündeminden düşürülmemesi gerektiğini savundu.

“Bu mesele unutulmaya, unutturulmaya bırakılmamalıdır” diyen Ağıralioğlu, konunun bütün yönleriyle araştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi çağrısını yineledi.

Açıklama, özellikle para hareketlerinin incelenmesi, varsa haksız veya hukuka aykırı kazançların tespit edilmesi, sorumluların belirlenmesi ve kamuoyuna şeffaf biçimde bilgi verilmesi başlıkları üzerinden şekillendi.

GÖZLER ATILACAK ADIMLARDA

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamasıyla birlikte tartışmanın odağı, siyasi değerlendirmelerin yanı sıra mali hareketlerin nasıl inceleneceği ve varsa hukuka aykırılıkların nasıl ortaya konulacağı noktasına taşındı.

Ağıralioğlu'nun çağrısının ardından kamuoyunda, söz konusu iddialara ilişkin somut verilerin ortaya konulup konulmayacağı, ilgili kurumlar tarafından herhangi bir inceleme veya soruşturma yürütülüp yürütülmeyeceği ve elde edilecek sonuçların kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı soruları önem kazandı.

Ağıralioğlu ise açıklamasıyla, sürecin üzerinin kapatılmaması gerektiğini savunarak, “paranın izinin sürülmesi”, hukuka aykırılık varsa gereğinin yapılması ve millete açıkça hesap verilmesi çağrısını kamuoyunun gündemine taşıdı.