Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Youtube kanalında Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu konuk etti.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, CHP içinde yaşanan olaylar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösterip daha sonra hain ilan edilmesi üzerinden örnek veren Ağıralioğlu, CHP’nin öngörüsüzce davrandığını belirtti.

'BU KADAR ÖNGÖRÜSÜZLÜKLE SİZE MEMLEKETİ NASIL TESLİM EDECEĞİZ?’

Ağıralioğlu “Yani geçen seçim memleketi teslim edeceğiniz insanlara bu seçim 'hain' diyor olmanız sizi büyütmüyor. Yani geçen seçim tazimle, hürmetle, gözyaşları içerisinde ağırlayıp uğurladığınız insana bugün ağzınızı doldura doldura hakaret ediyor olmanız... Ben hani Kemal Bey üzerinde bir şey söylediğim için demiyorum. Bir öngörüsüzlükle suçlanır siyaset kadrosu. Derler ki: 'Ya siz nasıl insanlarsınız?' Yani, 'bu kadar öngörüsüzlükle size memleketi nasıl teslim edeceğiz?' duygusuna sebep olur bu.

‘İLKELİ, ÖLÇÜLÜ SİYASET MECBURİYET’

Aynı şey başka partiler için de geçerli. Belediye başkanlarını teklif ediyorsunuz cumhurbaşkanlığı adaylığına, isimlerini zikrediyorsunuz, sonra 'hırsız' diye kampanya yapıyorsunuz falan. Böyle saçma sapan işler yani. Dolayısıyla ilkeli, ölçülü siyaset mecburiyetti, o boşluk vardı; geçen seçimde de vardı, şimdi de var” sözlerini sarf etti.

‘CHP VE AK PARTİ ARASINDAKİ TAHTIREVALLİDE CHP LOKOMOTİF OLUYOR’

CHP’nin seçim zamanının son yılına kadar 'bizden bir şey olmaz' duygusu ile hareket edip, Son 1 yıl 'Allah'ın izniyle kazanıyoruz' diyerek seçime girdiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Bu CHP'yle AK Parti arasındaki tahtırevallide CHP lokomotif oluyor ve şöyle oluyor: Her 4 yıl, 5 yılda bir, 4 yıl 'bizden bir şey olmaz' duygusu galip geliyor muhalefette, CHP özelinde. Son 1 yıl 'Allah'ın izniyle kazanıyoruz'. Ondan sonra seçim akşamı herkes kafasının üstüne yorganı çekip 'bizden bir halt olmaz' diye yeniden seçimi kaybedip sabaha kadar içiyoruz yani. Nedir bu? Ha nedir bu?

‘BİZ BU CHP'Lİ ARKADAŞLARIN FANTEZİLERİNDEN DE YILDIK YANİ’

Dolayısıyla bu tahtırevalliyi bozacağız. Yani planlı, programlı iş yapacağız. Bir seçim Muharrem İnce kahraman, ondan sonra Muharrem İnce hain. Bir seçim Kemal Bey kahraman, sonra Kemal Bey hain. Biz bu CHP'li arkadaşların fantezilerinden de yıldık yani. Bunların fantezilerinden de yıldık. Bir öngörü diye bir şey lazım. Öngörü diye bir şey lazım kardeşim” ifadelerini kullandı.

‘RÜŞVET VAR DİYORUZ HERKES YAPIYOR DİYORLAR’

Rüşvet var dediğimiz zaman herkes yapıyor cevabını aldıklarını belirten Ağıralioğlu, “Yahu 'Herkes yapıyor kardeşim falan' diye bir alelusul cümle siyasetin rüknü haline geldi. Diyorsunuz ki mesela 'rüşvet var', 'ya herkes yiyor'. Diyorsunuz ki 'ya arkadaş biraz ahlak', 'ya herkes yapıyor' diyorsunuz. 'Torpil', 'herkes yapıyor'. Bu 'herkes yapıyor' ülkesi mi burası? Yani herkes rüşvet yer, herkes ilkesizlik yapar, herkes eş dost akraba kayırır, herkes nepotizm yapar... Evcilik mi oynuyoruz biz ya? Memleket mi düzelteceğiz? Herkes yapıyor ülkesi mi kuracağız biz?” dedi.