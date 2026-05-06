İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyon kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Başkanı Murat Ongun’un YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video, siyaset kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ongun’un isim vermeden hedef aldığı yeni kurulan bir partiye yönelik "bütçe" eleştirilerine, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’ndan çok sert yanıt geldi.

MURAT ONGUN: BU DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?

Tutuklu bulunduğu süreçte YouTube kanalı aracılığıyla gündemi değerlendiren Murat Ongun, yeni kurulan bir siyasi hareketi stratejik olarak "muhalefet görünümlü bir yapı" olmakla suçladı. İsim vermeden hedef aldığı partinin finansal kaynağını sorgulayan Ongun, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Hazine yardımı almayan bir partinin peş peşe anketler yaptırması büyük bir lükstür ve mantık dışıdır. Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) kendi adına anket yaptırdığını hiç duydunuz mu? Hayır. Ama bu parti durmaksızın anket yayınlatıyor, üstelik bazı anketlerde abartılı oy oranlarıyla adını duyurmaya çalışıyor. Göründüğüyle aslı farklı, adeta sarı sendika gibi bunlar da sarı."

Ongun ayrıca, söz konusu yapının genel ekonomi ve iktidar eleştirilerinde muhalefetle aynı çizgide durmasına rağmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı bilinçli bir mesafe koyduğunu ve uzak durduğunu iddia etti.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN JET YANIT

Ongun’un bu iddialarına, Anahtar Parti’nin lideri Yavuz Ağıralioğlu’ndan SZC Dijital YouTube kanalında yanıt gecikmedi. Ongun’un "anket fonu" suçlamalarına kendi geçmişi ve yaşam tarzı üzerinden yüklenen Ağıralioğlu, şu sert sözlerle karşılık verdi:

"Biz şu an 81 ilde örgütlenmiş bir hareketiz. Bu başarı benim sadece son 1,5 yılda yaptığım bir iş değil; 35 yıldır cemiyetçilik yapıyorum. Siyasi kapasitesini belediyesinin imkanlarıyla organize edenler beni anlamakta zorlanabilirler.”

"400 BİN LİRALIK KİRALIK EVDE OTURANLAR..."

Ongun'un belediye iştirakindeki görevine ve yaşam standardına gönderme yapan Ağıralioğlu, "Kendi siyasi kapasitesini belediyenin sunduğu imkanlarla organize etmeye alışmış olanlar, bizim verdiğimiz bu gönüllü mücadeleyi anlamakta elbette zorlanırlar. Lüks hayatlar yaşayıp, 400 bin liralık kiralık evlerde oturanlar, Anahtar Parti'nin memleket mücadelesini de sadece parayla dönen bir çark zannetme yanılgısına düşüyorlar" ifadelerini kullandı.