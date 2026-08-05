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Kaynak: ANKA

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında 6 lira 37 kuruşluk bir indirim yapılması gündeme gelmişti. Ancak uygulanan ÖTV artışı sebebiyle pompaya yansıyan net indirim tutarı 1 lira 5 kuruş seviyesinde kaldı. Söz konusu duruma tepki gösteren Anahtar Parti Lideri Ağıralioğlu, vatandaşın bütçesine katkı sağlayacak kaynağın yeniden kamu finansmanına aktarıldığını dile getirdi.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ekonomi yönetiminin geçmişteki vergi politikalarını hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Şimşek, petrol fiyatları yükselirken “Vatandaşa zamların etkisi daha az yansısın diye vergilerin bir kısmından vazgeçiyoruz” demiştiniz. Bugün ne değişti? Akaryakıttaki %6'ya yakın indirim fırsatı ÖTV artışıyla geri alındı. Vatandaşın cebine girecek para yeniden hazineye yönlendirildi. Enflasyonla mücadele dediğiniz süreçte, ulaşım maliyetlerini düşürecek bir imkânı da ortadan kaldırdınız.”