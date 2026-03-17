Gazetecilerle iftar sohbetinde konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Siyasetçiler kimin içeride yatacağına, kimin çıkacağına karar vermemeli, bu adaletin işi olmalı. CHP’lileri içeri tıkıp, PKK’lıları içerden çıkaran tek cephe siyaseti olmaz” dedi.
Ağıralioğlu, “Öcalan’a kurucu önder deyip, kurucu partiye kayyum atamaya çalışmak doğru değil” ifadelerini kullandı.
MERKEZ SAĞDA YENİ YOL
Ağıralioğlu, halkın CHP ve AKP siyasetinden yorulduğunu, Anahtar Parti önderliğinde merkez sağda toparlanmayı hedeflediklerini ifade etti.
Parti olarak kısa sürede seçim barajı olan yüzde 7’ye ulaşmayı planladıklarını söyledi.
GENÇLER VE İŞ DÜNYASI
Partisinin iş dünyası ve gençlerle diyaloga önem verdiğini belirten Ağıralioğlu, TİM, TÜSİAD, İSO ve Anadolu’daki esnaf kuruluşlarıyla temas kurduklarını anlattı.
Gençlerin sorgulayıcı olduğunu ve edilgenlikten kurtulması gerektiğini vurguladı.
Ağıralioğlu, CHP’nin terörsüz Türkiye komisyonunda DEM’e bağlı kalmasını eleştirdi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un kurulan komisyonla kendi kendine tavsiye verdiğini söyledi.