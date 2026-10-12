Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kamuoyunun gündemindeki fon kriziyle ilgili sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin vatandaşlara yönelik uygulamalarıyla, milyarlarca dolarlık kayıptaki sorumluların kimliklerinin gizli tutulması arasında karşılaştırma yapan Ağıralioğlu, yetkililere tepki gösterdi.
Vatandaşın sigara satın alırken kimlik göstermek zorunda bırakıldığını belirten Ağıralioğlu, büyük miktarda paranın kaybolmasına ilişkin sorumluların kimliklerinin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sorguladı.
Ağıralioğlu, paylaşımında, “Vatandaşa sigara alırken kimlik soran hükümetimiz, milyarlarca dolarımızı çalanların kimliğini saklıyor. Parası çalınanların kimliği belli, parayı çalanların kimliği neden gizli?” ifadelerine yer verdi.