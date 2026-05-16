Türkiye'de enerji üretimi gerekçe gösterilerek katledilen ormanlar büyük tartışma konusu yaratıyor. Özellikle Akbelen'de santral için ormanları katledilen köylülerin direnişi hafızalarımızı diri tutarken, Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu'ndan "daha dengeli bir" politika açıklaması geldi. Ağıralioğlu, "Ne 'madene tamamen kapıyı kapatan' romantik bir teslimiyet… Ne de kalkınma bahanesiyle toprağını, suyunu, havasını feda eden şuursuzluk…" dedi.

Ağıralioğlu'nun konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Bugün dünyanın yeni kavgası; petrolün değil, toprağın altındaki kritik madenlerin kavgasıdır.

Yapay zekâdan savunma sanayine, elektrikli araçlardan enerji teknolojilerine kadar her alanda; lityumun, kobaltın, bakırın, nadir toprak elementlerinin peşine düşmüş bir dünya var.

Şimdi mesele şudur:

İnsanlığa “yeşil dönüşüm” anlatılırken, o dönüşümün hammaddesi için dağlar oyuluyor, ormanlar kesiliyor, köyler boşaltılıyor.

Buna “yeşil paradoks” diyorlar.

Bir tarafta temiz enerji hedefi…

Diğer tarafta o enerjiyi üretmek için bozulan tabiat.

Türkiye bu meseleye sloganlarla değil, akılla bakmak zorundadır.

Çünkü gerçek kalkınma;

sadece yerin altındakini çıkarmak değil,

yerin üstündekini de koruyabilmektir.

Bizim ihtiyacımız olan şey;

milli menfaatini koruyan,

yüksek teknoloji hedefi olan,

çevresini koruyan,

milletinin toprağını şirketlerin insafına bırakmayan bir devlet aklıdır.

Çünkü mesele sadece maden değildir.

Mesele;

yarının dünyasında söz sahibi olurken,

bugünün Anadolu’sunu yaşanmaz hale getirip getirmeyeceğimiz meselesidir.