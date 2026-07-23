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Terörsüz bir memlekette yaşayabilmenin mecburiyet olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Dünyayı karşımıza alacağız, yedi düvele karşı duracağız ve asla sizi PKK'ya teslim etmeyeceğiz." dedi

Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle:

Biz terörsüz Türkiye'nin, terörün bitmesinin, terörsüz bir memlekette yaşayabilmenin bir mecburiyet olduğuna inandığımız için 40 yıldır mücadele ediyoruz.

Yani 'terörsüz Türkiye olsun' diye ölüyor, 'terörsüz Türkiye sağlanabilsin' diye ölümü göze alıyor, 'terörsüz bir memlekette evlatlarımız büyüsün' diye en sevdiğimiz evlatları kurban veriyoruz.

"PKK'YI KÜRT'TEN AYIRMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Daha önce de terörsüz Türkiye yaşansın, her zaman terörsüz Türkiye yaşansın, bu memlekette terör nefes alamasın diye, Kürtlerin PKK'ya, PKK'nın Kürtlere değmesine engel olalım diye, Kürtleri PKK'ya kaptırmayalım, PKK Kürtlerle temsil imkanını bulmasın, PKK buradan kuvvet bulmasın diye Kürt'ü PKK'dan, PKK'yı Kürt'ten ayırmanın en ağır bedelini ödüyoruz.

"SİZİ PKK'YA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Biz Kürt'e 41 yıldır kurban oluyoruz. En çok sevdiklerimizle kurban oluyoruz, Kürt'e kurbanız biz. Kürt'e nasıl kurbanız biz? Evlatlarımızla kurbanız, kurban oluyoruz.

Diyoruz ki: Sizi bizden almalarına müsaade etmeyeceğiz. Sizi bizden koparmalarına müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse öleceğiz, gerekirse şehit olacağız, gerekirse gazi olacağız, dünyayı karşımıza alacağız, yedi düvele karşı duracağız ve asla sizi PKK'ya teslim etmeyeceğiz.