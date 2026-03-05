Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonların ardından yayımladığı mesajla, bölgedeki artan hukuksuzluğa ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti. İran halkına taziyelerini ileten Ağıralioğlu, yaşananları "gayrimeşru bir müdahale" olarak nitelendirdi.

"YENİ BİR GÖÇ DALGASI KAPIDA MI?"

Türkiye’nin bu süreçten hayati dersler çıkarması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, özellikle sınır güvenliği ve sığınmacı krizi konusundaki endişelerini dile getirdi. Hükümete seslenen Ağıralioğlu, şu kritik soruları sordu:

Daha önce göçten mağdur olmuşsak, şimdi bu ihtimal ve dalga nasıl yönetilecektir? Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’a, adalar üzerinden Suriye’ye kadar etrafımızı kuşatan bu silahlı azgınlığın karşısında hangi diplomatik mekanizmalar harekete geçirilecektir?

"DÜNYAYI CETVELLE BİÇEMEZLER"

Ağıralioğlu, ABD ve İsrail'in stratejik hesaplarının uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek, saldırıların meşruiyetinin olmadığını vurguladı. Trump ve Netanyahu’nun keyfi tutumlarının tüm dünya liderlerini tehdit ettiğini söyleyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir devleti, hiçbir ülkesi ve hiçbir devlet başkanı bugünden sonra güvende değildir. Bu dünya, İsrail’in güvenlik veya Amerika’nın enerji hesapları uğruna cetvelle kesip biçip doğrayabileceği bir alan değildir. Eğer devletler bu keyfiliğin karşısında bir araya gelmezse, bu kuralsızlığın altında bütün insanlık kalacaktır."

"KIZ ÇOCUKLARINI VURUP 'SEHVEN OLDU' DİYEMEZLER"

Savaş hukukunun ağır bir şekilde çiğnendiğini ifade eden Anahtar Parti lideri, "nokta atışı" operasyon söylemlerinin arkasında sivil katliamların gizlendiğini savundu. Okulların ve hastanelerin vurulmasına sessiz kalan Avrupa Birliği'ni de sert bir dille eleştiren Ağıralioğlu, "Kız çocuklarını vurup, gelişigüzel bombalamalara 'sehven oldu' deyip geçiştirilecek coğrafyalarda yaşamıyoruz. Bunun bir bedeli olacaktır," diyerek sözlerini tamamladı.