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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Beyşehir’de gerçekleştirdiği temaslarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçedeki ziyaretlerinde üretim, emek, sanayi ve savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, Türkiye’nin üretim gücünün artırılması gerektiğini belirterek, üretici ve sanayicilerin yaşadığı sorunların yerinde dinlenmesinin önemine dikkat çekti.

BEYŞEHİR’DE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Konya’nın Beyşehir ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

İlçede esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, bölge halkının gündemini ve beklentilerini dinledi. Gerçekleştirilen görüşmelerde ekonomik şartlar, üretim hayatı ve yerel sorunların yanı sıra Türkiye’nin genel gündemine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Beyşehir ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Ağıralioğlu, temasların kendisi açısından yalnızca bir siyasi ziyaret olmadığını vurgulayarak, vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti.

Ağıralioğlu, paylaşımında Beyşehir’deki ziyaretlerini, “Her selamda bir gönül, her sohbette bir memleket vardı” sözleriyle değerlendirdi.

“ÜRETİCİMİZİN VE SANAYİCİMİZİN SORUNLARINA KULAK VERMELİYİZ”

Beyşehir’de üretim ve sanayi alanındaki çalışmaları da yerinde inceleyen Ağıralioğlu, özellikle üretim gücünün artırılması ve üreticilerin yaşadığı sorunların dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin ekonomik gücünün sürdürülebilir biçimde artırılması için üretimin desteklenmesinin önemine işaret eden Ağıralioğlu, üretici ve sanayicilerin karşılaştığı sorunların sahada görülmesi gerektiğini belirtti.

Savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Ağıralioğlu, Türkiye’nin güçlenen savunma sanayisinin önemli bir üretim alanı olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki gelişmelerle birlikte sektörde faaliyet gösteren üreticilerin ve sanayicilerin sorunlarının da yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

“86 MİLYONUN SESİNİ DUYMAK SORUMLULUĞUMUZ”

Ağıralioğlu, siyasi çalışmalarında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın önemine vurgu yaptı.

Anadolu’nun farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal beklentilerinin yerinde dinlenmesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, 86 milyonluk Türkiye’nin her kesiminin sesine kulak vermenin siyasi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ağıralioğlu açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Anadolu’nun her karışında yaşayan 86 milyonluk koca memleketin sesini duymak, derdini dinlemek ve beklentilerini anlamak bizim için büyük bir sorumluluktur.”

ANAHTAR PARTİ’DEN “TOPLUMUN HER KESİMİNİ DİNLEME” VURGUSU

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Beyşehir temasları kapsamında teşkilat mensuplarıyla da bir araya geldi. İlçe teşkilatının çalışmaları ve bölgedeki vatandaşların gündemine ilişkin temaslarda bulunan Ağıralioğlu, teşkilatın heyecanına ortak olduklarını ifade etti.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti olarak toplumun farklı kesimleriyle iletişim kurmaya ve vatandaşların sorunlarını doğrudan dinlemeye devam edeceklerini belirtti.

Partisinin yaklaşımını da değerlendiren Ağıralioğlu, Türkiye’nin sahip olduğu değerlerin korunması, toplumun bütün kesimlerinin dinlenmesi ve vatandaşların güvenine layık olunması gerektiğini vurguladı.

“MİLLETİMİZİN GÜVENİNE LAYIK OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Beyşehir ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin çalışma anlayışına ilişkin mesaj verdi.

Türkiye’nin bütün değerlerine sahip çıkacaklarını ifade eden Ağıralioğlu, farklı toplumsal kesimlerin beklentilerini dikkate alarak siyaset yapacaklarını belirtti.

Ağıralioğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Anahtar Parti olarak ülkemizin bütün değerlerine sahip çıkmaya, toplumun her kesimini dinlemeye ve milletimizin güvenine layık olmak için çalışmaya söz veriyoruz.”

SAHADAN MESAJ: ÜRETİM VE EKONOMİ GÜNDEMDE

Yavuz Ağıralioğlu’nun Beyşehir temaslarında esnaf ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerin yanı sıra üretim, emek, sanayi ve savunma sanayisi başlıklarının öne çıkması dikkat çekti.

Ağıralioğlu’nun ziyaretleri, Anahtar Parti’nin yerel teşkilat çalışmaları kapsamında sahada vatandaşlarla doğrudan temas kurma ve ekonomik sorunları yerinde dinleme mesajı üzerinden şekillendi.

Beyşehir’deki temasların ardından Ağıralioğlu’nun Türkiye’nin farklı bölgelerinde vatandaş, esnaf, üretici ve sanayicilerle buluşmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.