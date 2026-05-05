Yeni kurulan Anahtar Parti’nin (A Parti) lideri Yavuz Ağıralioğlu, teşkilatlanma çalışmalarından anket sonuçlarına, terörle mücadele sürecinden kişisel geçmişine kadar pek çok konuda Halktv'den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

"OĞAN’IN HESABINI ÜMİT ÖZDAĞ VERMELİ"

Muhalefet tabanındaki "İkinci Sinan Oğan olur mu?" şüphesine yanıt veren Ağıralioğlu, seçmenin güven duymakta zorlanmasını haklı bulduğunu ancak muhatabın kendisi olmadığını savundu. Ağıralioğlu, “Sinan Oğan meselesinde alınganlık ediyorum; bunun hesabını vermek zorunda olan Ümit Bey’dir. Siz aday çıkarıyorsunuz, 15 gün sonra adam gidiyor. Ben niye hesap vereyim arkadaş? Özdağ versin” ifadelerini kullandı.

"35 yıldır siyaset yapıyorum. Sinan Oğan’dan evvel beni bulabilecek pek çok nimet vardı, itibar etmedim. Üstelik ben bunlar (Oğan’ı kastediyor) gibi çirkin laflar da etmedim." diyen Ağıralioğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"O zaman da söylendi, “AK Parti'ye geçecek” diye. Bana böyle diyenlerin hepsi AK Parti'ye geçti. “Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'ye gidecek” diye partimde (İyi Parti) fitne yapan herkes oraya geçti. Bir kısmı CHP'ye geçti. Oğan meselesinde şöyle alınganlık ediyorum: Bunun hesabını vermek zorunda olan, Ümit Bey’dir. (Özdağ) Siz cumhurbaşkanı adayı çıkarıyorsunuz. 15 gün sonra adam gidiyor. “Pazarlığa beraber gittik” diyor. Ümit Bey’e soruyorlar, “Bir şey almış mı?” diye. “Almıştır herhalde” diyor. Biri gidiyor, öbürü iki bakanlığı alamıyor, CHP’ye geliyor, üç bakanlık istiyor. Ağıralioğlu'na diyorlar ki “Oğan'ın hesabını ver.” Ben niye vereyim arkadaş? Özdağ versin. Saçma değil mi efendim? Bu saygısızlığı kaldıracak durumda değilim.

Bir kere adım geçti mi bu işlerde? Evet demiş miyim? Kalsam da gitsem de hepsinin denkleminde hisseme düşecek bir şeyler vardı. Ne kaldım ne gittim.

Ağıralioğlu, AK Parti'ye gidecek… Ağıralioğlu, İçişleri Bakanı olacak… Ağıralioğlu, Tayyip Erdoğan'ın adamı…. Beş sene bunları konuştular. Kürşat Zorlu, benim yerime sözcü olarak geldi. Alayı valayla takdim edildi. Şimdi diyor ki Kürşat Bey, “Demir kubbemizin var olup olmadığını soruyorlar, demir kubbemiz Recep Tayyip Erdoğan’dır.” Sizde hiç mi mahcubiyet duygusu yok? Hiç mi utanmıyorsunuz?"

"AK PARTİ’DE YOLSUZLUK YAPINCA DİNLENİYOR, MUHALEFETTE SİLİVRİ’YE GİDİYORSUNUZ"

İktidarın yargı ve yolsuzluk denetimi konusundaki tutumunu "çifte standart" olarak nitelendiren Ağıralioğlu, dikkat çeken bir kıyaslama yaparak “Kendi yolsuzluğunu himaye edip rakiplerini cezalandırmaya kalkarsan bu, seçmenin devlete itimadını ortadan kaldırır. AK Parti’de yolsuzluk yapınca dinleniyorsunuz, muhalefette yolsuzluk yapınca Silivri’ye gönderiliyorsunuz gibi bir algı oluşuyor.” dedi.

"SOYLU İLE AKRABAYIZ AMA PRATİĞİNE KIZIYORUM"

Kişisel tarihine dair detaylar da paylaşan Ağıralioğlu, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aynı aileden (Sofuoğlu) geldiklerini doğruladı. Ancak Soylu’nun siyaset tarzını eleştiren Ağıralioğlu, “Süleyman Bey’in pratiğini sevmiyorum, çok kızıyorum ona... Ama akrabayız” dedi.

"ANKETLERDE 5. PARTİYİZ, BARAJ SORUNUMUZ YOK"

Partisinin kısa sürede yakaladığı ivmeden memnun olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, teşkilatlanma sürecinin çok "coşkulu" geçtiğini belirtti. Anket verilerine değinen lider, “720 teşkilatımız var. Anketlerde 5. parti görünüyoruz. Oyumuz yüzde 4-5-6 bandında. Baraj problemi görmüyorum” dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

CHP’nin yerel seçim başarısını genel seçime taşıyamama nedenini "ahlaki üstünlük kuramamasına" bağlayan Ağıralioğlu, "Biz memleketin standartlarını yükseltecek itirazın tarafındayız." dedi.

"CHP’ye göre yolsuzluk soruşturması kılıfında siyasi darbe yapılıyor" diyen Ağıralioğlu "İktidara en kuvvetli itirazım şu" diyerek "Yolsuzluk soruşturması başlatıyorsanız, samimiyet karineniz, belediye meclislerindeki çoğunluğunuz dolayısıyla belediyeleri almaya kalkmamaktır. Hırsızlık yapılıyor diye bağırıyorsanız millet iradesini çalmayacaksınız. Biri o.

Diğeri de şu: 24 yıldır devleti yönetiyorsunuz, hiçbir belediyeniz hesaba gitmemiş. Bir sürü Sayıştay raporu var, biri yargıya gitmemiş ama siz yargının siyaset emrine alındığı duygusunu kuvvetlendirecek şekilde devleti yönetiyorsunuz. İstanbul Cumhuriyet Savcısını Adalet Bakanı yapıyorsun. Bu bile adaletin gölgede kalmasına yetecek şeydir." ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MESAFEYİ HÜKÜMET KOYAMIYOR"

Yeni çözüm süreci tartışmalarına ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıklamalarına tepki gösteren Ağıralioğlu, hükümetin terörle mücadeledeki söylem değişikliğini eleştirerek “Siz geçen seçimi 'Kılıçdaroğlu Öcalan’ı serbest bırakacak' diye kazandınız. Meğer kendilerinden önce bırakmasından korkmuşlar. Şimdi hükümete diyorum ki; teröristle aranıza mesafe koyamıyorsunuz.” dedi.