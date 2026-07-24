Olay, Ereğli Plaj tesislerinde meydana geldi. Denize girmenin yasaklandığı kentte, yavru yunus, büyük dalgalarla birlikte karaya vurdu. Yunusu gören görevliler bölgeye gitti. Tesisisin güvenlik sorumlusu Güvenç Karadeniz, suya girip yavru yunusu kucağına aldı. Karadeniz, kumsaldan açığa taşıdığı yavru yunusu suya saldı. Yavru yunus daha sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.
Yavru yunus karaya vurdu: Plajın güvenlik görevlisi kurtardı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde plajda karaya vuran yavru yunusu, tesisin güvenlik sorumlusu Güvenç Karadeniz kucağına alıp dalgaya rağmen açığa bıraktı.
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