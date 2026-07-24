Olay, Ereğli Plaj tesislerinde meydana geldi. Denize girmenin yasaklandığı kentte, yavru yunus, büyük dalgalarla birlikte karaya vurdu. Yunusu gören görevliler bölgeye gitti. Tesisisin güvenlik sorumlusu Güvenç Karadeniz, suya girip yavru yunusu kucağına aldı. Karadeniz, kumsaldan açığa taşıdığı yavru yunusu suya saldı. Yavru yunus daha sonra dalgaların arasında gözden kayboldu.

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