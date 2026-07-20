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20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümü öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırında yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında düzenlenen gösterilerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

METEHAN SINIR KAPISI'NDA GERİLİM YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, Metehan Sınır Kapısı'nın Rum tarafında toplanan ve ellerinde Yunan bayrakları taşıyan bir grup, "Türkler Kıbrıs'tan dışarı", "Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" ve "Federasyona hayır" sloganları attı. Sınır hattında yaşanan gerilim sırasında her iki tarafın polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, olayların fiziksel çatışmaya dönüşmesi engellendi.

Gösteriyi düzenleyen grubun, 20 Temmuz'da Ledra Palace Sınır Kapısı'nda "Büyük Buluşma" adı altında yeniden toplanacağını duyurduğu belirtildi.

MSB: F-16'LARLA EĞİTİM UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sınır hattındaki gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz."

MSB'nin paylaşımı, Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmelerin ardından dikkat çekti.