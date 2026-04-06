Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler başkaldırıya dönüştü; halk meclisi bastı.

Diken’in derlediği habere göre, bu sabahtan itibaren binlerce eylemci, sendikalar öncülüğünde, yeni yapılan meclis külliyesine yürüdü, polis barikatlarını aştı, meclis bahçesine kadar girdi. “Birlik, mücadele, dayanışma” ve “Hükümet istifa” diye slogan atıldı.

Polis ve çevik kuvvet çok sayıda eylemciyi gözaltına alsa da eylemi durduramadı.

ÖDENEK DONDURULUNCA…

Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti Türkiye hükümetiyle işbirliği içinde bir süredir yeni bir mali program hazırlığı yapıyor. Bu kapsamda, çalışanlara yönelik ‘hayat pahalılığı artışı ödeneği’ donduruldu; söz konusu düzenleme geçen hafta mecliste kabul edilmeyince kanun hükmünde kararnameyle geçirildi. Bu durum ‘meclis ve halk iradesini yok saymak’ olarak nitelendirildi.

CTP LİDERİ: BU NASIL VİCDANSIZLIK?

Eylemde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bugün burada akan her kandan bu hükümet sorumludur” dedi. “İnsan kendi insanına savaş açar mı?” sorusunu soran İncirli, “Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bile bile kasten gerginlik yaratmak istediler” diye konuştu.