KKTC’de 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için toplanan komisyondan karar çıktı. Buna göre asgari ücret 52 bin liraya olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun tavsiye niteliğindeki kararı Bakanlar Kurulu’na iletildi. KKTC’de asgari ücret 2025 yılında 44 bin 546 lira seviyesindeydi. Ülkede asgari ücrete 2026’da yapılan zam 8 bin lira oldu.

Türkiye’de ise asgari ücret 2026’da 28 bin 75 lira oldu. Böylece KKTC, asgari ücrette Türkiye’yi ikiye katladı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA DURUM NEDİR?

KKTC’de asgari ücrete yapılan zammın ardından emekli maaşlarındaki durum da merak konusu oldu. Ülkede emekli maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. 2025 yılının ilk yarısında yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 37 bin 818 lira olurken ikinci yarısında ise 44 bin 546 liraya geldi.

2026 yılı için yapılacak zam henüz belirsizliğini korurken en düşük maaşın 52 bin 738 lira olan asgari ücretle aynı seviyeye çekilmesi ya da 53 bin lira-55 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

KKTC’de emekliler zamlı maaşlarını ocak ayının sonunda alacaklar.

KKTC’DE EMEKLİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

KKTC’de emeklilik sisteminde yapılan son düzenlemelerle birlikte 1 Ocak 2008 tarihi milat olarak alınarak emekli olacaklar iki ana gruba ayrıldı. 1 Ocak 2008’den önce sigortalı olanlar için 50 yaş ve 9 bin prim günü şartı bulunuyordu. Ancak yapılan bir başka düzenleme ile 1 Şubat 1972’den sonra doğan ve 2008 öncesi girişi olanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak 55'e çekildi. Bu kişiler 9 bin prim gününü tamamladıklarında emekli olabilecekler.

1 Ocak 2008’den sonra sigortalı olanlar ise 60 yaşında emekli olacaklar. Bu kişiler için de 9 bin prim gününü doldurma şartı bulunuyor. Öte yandan kısmi ve erken emeklilikte şartlar değişiyor.

TÜRKİYE’DEKİ EMEKLİ MAAŞLARINDA SON DURUM

Türkiye’deki en düşük emekli maaşı ve asgari ücret yapılan son zamlara rağmen KKTC’nin altında kaldı. 2026 yılında uygulanacak asgari ücret 28 bin 75 lira oldu. Emekli maaşı ise TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte 16 bin 881 lira oldu. Meclis’te yapılacak düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükselecek. Ancak bu rakam milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin yaşadığı derin yoksulluğa çözüm olmuyor. Ayrıca yapılacak düzenlemeye rağmen KKTC’deki emekli maaşları Türkiye’ye göre 2 kattan fazla olacak.