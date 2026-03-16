Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki İlhan Akış, karlar arasında donma tehlikesi geçiren bir leyleğe kucak açtı. Bitkin haldeki kuşu evine alarak 2,5 ay boyunca sıcak bir ortamda özenle bakan Akış, sağlığına kavuşan dostunu havaların ısınmasıyla birlikte yeniden doğaya saldı.

Yüksekova'da ilçeye bağlı Akalan köyünde göç etmeyen leyleklerden biri, ocak ayında ağır kış şartlarına dayanamayarak yuvasından düşüp karların arasında kaldı. Köylülerden İlhan Akış, evinin önünde hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Bitkin haldeki leyleği evine götüren Akış, kanatları donduğu için uçamayan kuşu, evinin alt katındaki barınakta sıcak ortama alarak su ve yiyecek verdi. İlhan Akış, yaklaşık 2,5 aydır beslediği leyleği, uçacak duruma gelmesinin ardından tekrar doğaya bıraktı.

KARLAR ARASINDA BULDU

Evinin bacasında leylek yuvası bulunduğunu belirten ilhan Akış, "Evimin çatısında bir leylek soğuktan donarak ölmüştü. Bu da ölmek üzereyken karların arasında bulduğum leylekti. Evimin alt katındaki barınakta sıcak ortamda her gün balık vererek besledim. Yaklaşık 2,5 aydır beslediğim leylek, iyileştikten sonra tekrar doğaya bıraktım" dedi.