Sakarya Valiliği bahçesinde görevli bir bahçıvan, ehliyetsiz olarak emniyete ait bir aracı alıp valilik binası içinde dolaşırken 6 aylık bir yavru köpeği ezerek öldürdü. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kamuoyunun gündemine geldi.

ARAÇ KULLANMAYI ÖĞRENİYORMUŞ

Yapılan incelemelere göre, bahçıvan ani görevler için anahtarı üzerinde bırakılan polis aracını alarak yaklaşık 15 dakika boyunca valilik bahçesinde tur attı. Aracın yanında bir başka bahçıvanın da bulunduğu ve sürücülüğünü öğretmeye çalıştığı tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın bahçede köpeklerin etrafında dolaştığı, defalarca fren yaptığı, ancak yavru köpekleri güvenli alana almadan hareket etmeye devam ettiği görülüyor. Bu ihmalkârlık sonucu 6 aylık köpek hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, Valilik konutunda görevli ehliyetsiz bahçıvanın bahçede polis aracıyla köpeği ezerek ölümüne neden olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Valilik Konağı’nda görevli polis memurlarının köpek ölümü olayıyla ilgili yer değişikliği yapıldığı ve haklarında soruşturma açıldığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır. Konuya ilişkin yapılan incelemede; konut bahçesinde ehliyetsiz olan bahçıvanın emniyet aracını yaklaşık 15 dakika süreyle kullandığı, görevli personelin bu durumdan haberdar olmadığı ve konutta bulunan yavru bir köpeğin ölümüyle sonuçlanan olaydan yaklaşık yarım saat sonra bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. Gerekli güvenlik tedbirlerine riayet edilmediği değerlendirildiğinden, ilgili personel hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Söz konusu olayın köpek ölümüyle ilişkilendirilerek farklı mecralara çekilmesi ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."