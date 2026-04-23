Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Şehit Polis İbrahim Yüce Sokak’ta akşam saatlerinde, esnaf Umut Ölmez, park halindeki aracına binmek istediği sırada, motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine Ölmez, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kediyi dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, kurtarma sonrası güvenli bir alana alındı.