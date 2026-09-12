Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Yavaş, görüşmede Ankara’daki metro yatırımları ile dış finansman için gerekli izinlerin ele alındığını belirterek, görüşmenin kamuoyunda farklı şekillerde yorumlandığını söyledi.

1,3 MİLYAR DOLARLIK METRO YATIRIMI

Metro yatırımlarının programa alınması için Cumhurbaşkanlığı onayına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Yavaş, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık metro yatırımları için gerekli izinlerin görüşmenin gündeminde olduğunu kaydetti.

Yavaş, yaklaşık 800 milyon euroluk hazine tahvili ihracı için de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iznine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.





Görüşmenin kamuoyundaki yansımalarına ilişkin konuşan Yavaş, “Yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz” dedi.

“ÜLKEYİ YÖNETENLERLE GÖRÜŞEMEYECEKSEK…”

Siyasi görüş farklılıklarının kamu hizmetlerinin önüne geçmemesi gerektiğini belirten Yavaş, farklı siyasi görüşlere sahip vatandaşların aynı kentte birlikte yaşadığını ve belediye hizmetlerinden yararlandığını ifade etti.

Yavaş, siyasette yaşanan ayrışmalara da değinerek, merkezi siyasetteki görüş ayrılıklarının kent yönetimini etkilememesi gerektiğini söyledi.

YAVAŞ’IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

“Bu ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı, var olan bir yetki için kendisine gidip metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon euro civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın iznine ihtiyaç olan hazine tahvili çıkartmak için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz.

Sistem böyle. Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşemeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara’da farklı fikirlere sahip olan ancak bu kentin içinde yaşayıp belediyeye aynı oranda para ödeyen, o yaşamı hep birlikte paylaştığımız insanlarla ayrı ayrı olmamızın imkânı var mıdır?

Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Hiç ilgilendirmiyor.”