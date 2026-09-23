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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesi, başkentte belediyelerin siyasi dağılımını önemli ölçüde değiştirdi. Yavaş, 23 Eylül’de yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Yavaş’ın kararının ardından Ankara’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarından da peş peşe istifa açıklamaları geldi.

YAVAŞ’IN ARDINDAN 7 İLÇE BAŞKANI DA CHP’DEN AYRILDI

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak CHP üyeliklerinden istifa etti.

Belediye başkanlarının görevlerini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığı bildirildi. Bazı başkanlar açıklamalarında bundan sonraki süreçte de Mansur Yavaş ile birlikte hareket edeceklerini belirtti.





31 MART’TA CHP 16 İLÇEYİ KAZANMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara’nın 25 ilçesinden 16’sını CHP, 8’ini AK Parti kazanmış, Çamlıdere’de ise bağımsız aday Adem Ceylan belediye başkanı seçilmişti.

Ancak seçimlerin ardından geçen yaklaşık iki buçuk yılda Ankara’daki siyasi tablo, istifalar ve parti değişiklikleri nedeniyle büyük ölçüde değişti.

CHP’den seçilen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan daha sonraki süreçte AK Parti saflarına geçti. ABB’nin güncel meclis kayıtlarında da bu isimler AK Parti grubunda gösteriliyor.





ÇANKAYA VE MAMAK YENİ PARTİ’DE

Başkentteki değişim yalnızca AK Parti’ye geçişlerle sınırlı kalmadı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin YENİ Parti’ye geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin güncel meclis kayıtlarında her iki isim de YENİ Parti grubunda yer alıyor.

Çankaya’da ayrıca Hüseyin Can Güner’in görevden geçici olarak uzaklaştırılması nedeniyle belediye başkanlığı görevini vekâleten Haldun Güler yürütüyor. Güler de YENİ Parti grubunda bulunuyor.







CHP’NİN ELİNDE 3 İLÇE KALDI

Son istifaların ardından 31 Mart 2024’te Ankara’da 16 ilçe belediye başkanlığı kazanan CHP’nin elinde yalnızca Etimesgut, Nallıhan ve Yenimahalle kaldı.

Başkentteki 25 ilçe belediyesinin mevcut siyasi dağılımı şöyle oluştu:

AK Parti: 12

Bağımsız: 8

CHP: 3

YENİ Parti: 2

Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan da bağımsız statüsünü sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kayıtlarında Ceylan, bağımsız üyeler arasında yer alıyor.

ANKARA’DA SİYASİ TABLO BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ

Böylece 31 Mart 2024’te CHP’nin 16, AK Parti’nin 8 belediyeyle başladığı Ankara tablosunda dengeler önemli ölçüde değişmiş oldu.

CHP’den seçilen 13 ilçe belediye başkanı, geçen sürede ya başka bir siyasi partiye geçti ya da bağımsız olarak görev yapma kararı aldı.

Mansur Yavaş da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini herhangi bir partiye geçmeden, bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini açıkladı. Yavaş, istifa açıklamasında kararını “bugün yapılan bazı açıklamalar” nedeniyle aldığını belirterek, seçmen iradesiyle kazanılan makamların başka bir siyasi adrese taşınmasını doğru bulmadığını ifade etti.