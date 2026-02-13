Çoğumuzun günlük hayatta göz ardı ettiği küçük bir detay, beklenmedik bir felakete yol açabiliyor. İtfaiye ekiplerinin son uyarısı, teknolojik cihaz kullanımına dair yerleşik alışkanlıkları tamamen değiştirecek nitelikte.
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı
Evdeki şarj aletlerini prize takılı bırakmak bile büyük yangın riski yaratıyor. İtfaiye uyarıdı: Cihaz bağlı olmasa da adaptörler ısınıyor, kısa devre yapıyor. Gece fiş çekin, duman dedektörü bulundurun, hayatınızı kurtarın.
Evlerimizin hemen her köşesinde prizler ve bu prizlere bağlı şarj kabloları yer alıyor. Ancak itfaiye yetkilileri, telefon ya da bilgisayar şarj aletlerinin cihaz bağlı olmasa dahi prize takılı bırakılmasının ciddi tehlike yarattığını belirtiyor.
Posta’da çıkan habere göre, “Bu adaptörler prize takılı kaldığı sürece elektrik akımı çekmeye devam ederek ısınıyor ve zamanla kısa devre yaparak yangın riskini tetikliyor.” Bu nedenle kullanım biter bitmez kabloları prizden çıkarmak hayati önem taşıyor.
GECE UYKUSUNDA YANGIN RİSKİ KAPIDA
Yalnızca şarj cihazları değil, evdeki bütün küçük elektrikli aletler de tehlike altında. Mutfaktaki mutfak robotlarından banyodaki bakım cihazlarına kadar her aletin kullanımdan sonra fişinin çekilmesi öneriliyor.
Özellikle yatmadan önce veya evden çıkarken prizlerin boş olduğundan emin olmak şart. Uzmanlar, “stand-by modunda bekleyen televizyonların bile ani voltaj dalgalanmalarında yangın çıkarma ihtimali” olduğunu hatırlatıyor.
ELEKTRİKLİ ALETLERDE İHMAL EDİLMEMESİ GEREKEN DETAYLAR
Yetkililerin paylaştığı verilere göre konut yangınlarının önemli bölümü bu tür küçük ihmal kaynaklı.
Prizlerin kapasitesinin üzerinde cihaz bağlanması ve kontrolsüz çoklu priz kullanımı, zincirleme felaketlere neden olabiliyor.
Hem kendi güvenliğiniz hem de çevrenizdekilerin huzuru için elektrikli cihazları dikkatli yönetmek zorunlu.
YAŞAM ALANLARINDA GÜVENLİK KALKANI OLUŞTURUN
Bu bireysel önlemlere ek olarak evlerde duman dedektörü bulundurmak ve yangın tüpünü kolay ulaşılır bir yerde tutmak, en kötü durumda bile hayat kurtarabiliyor.
İtfaiye ekipleri, bu uyarıların basit bir öneriden çok daha öte, can ve mal güvenliği için mutlak bir gereklilik olduğunu vurguluyor.
Lütfen evinizde bu basit ama hayat kurtaran kuralları uygulamayı ihmal etmeyin.