Yeniçağ Gazetesi
13 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
SEYRANTEPE'DE MAÇ GOLLE BAŞLADI
Anasayfa Yaşam Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı

Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı

Evdeki şarj aletlerini prize takılı bırakmak bile büyük yangın riski yaratıyor. İtfaiye uyarıdı: Cihaz bağlı olmasa da adaptörler ısınıyor, kısa devre yapıyor. Gece fiş çekin, duman dedektörü bulundurun, hayatınızı kurtarın.

Haberi Paylaş
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 1

Çoğumuzun günlük hayatta göz ardı ettiği küçük bir detay, beklenmedik bir felakete yol açabiliyor. İtfaiye ekiplerinin son uyarısı, teknolojik cihaz kullanımına dair yerleşik alışkanlıkları tamamen değiştirecek nitelikte.

1 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 2

Evlerimizin hemen her köşesinde prizler ve bu prizlere bağlı şarj kabloları yer alıyor. Ancak itfaiye yetkilileri, telefon ya da bilgisayar şarj aletlerinin cihaz bağlı olmasa dahi prize takılı bırakılmasının ciddi tehlike yarattığını belirtiyor.

2 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 3

Posta’da çıkan habere göre, “Bu adaptörler prize takılı kaldığı sürece elektrik akımı çekmeye devam ederek ısınıyor ve zamanla kısa devre yaparak yangın riskini tetikliyor.” Bu nedenle kullanım biter bitmez kabloları prizden çıkarmak hayati önem taşıyor.

3 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 4

GECE UYKUSUNDA YANGIN RİSKİ KAPIDA

Yalnızca şarj cihazları değil, evdeki bütün küçük elektrikli aletler de tehlike altında. Mutfaktaki mutfak robotlarından banyodaki bakım cihazlarına kadar her aletin kullanımdan sonra fişinin çekilmesi öneriliyor.

4 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 5

Özellikle yatmadan önce veya evden çıkarken prizlerin boş olduğundan emin olmak şart. Uzmanlar, “stand-by modunda bekleyen televizyonların bile ani voltaj dalgalanmalarında yangın çıkarma ihtimali” olduğunu hatırlatıyor.

5 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 6

ELEKTRİKLİ ALETLERDE İHMAL EDİLMEMESİ GEREKEN DETAYLAR

Yetkililerin paylaştığı verilere göre konut yangınlarının önemli bölümü bu tür küçük ihmal kaynaklı.

6 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 7

Prizlerin kapasitesinin üzerinde cihaz bağlanması ve kontrolsüz çoklu priz kullanımı, zincirleme felaketlere neden olabiliyor.

7 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 8

Hem kendi güvenliğiniz hem de çevrenizdekilerin huzuru için elektrikli cihazları dikkatli yönetmek zorunlu.

8 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 9

YAŞAM ALANLARINDA GÜVENLİK KALKANI OLUŞTURUN

Bu bireysel önlemlere ek olarak evlerde duman dedektörü bulundurmak ve yangın tüpünü kolay ulaşılır bir yerde tutmak, en kötü durumda bile hayat kurtarabiliyor.

9 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 10

İtfaiye ekipleri, bu uyarıların basit bir öneriden çok daha öte, can ve mal güvenliği için mutlak bir gereklilik olduğunu vurguluyor.

10 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 11

Lütfen evinizde bu basit ama hayat kurtaran kuralları uygulamayı ihmal etmeyin.

11 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 12
12 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 13
13 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 14
14 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 15
15 16
Yatmadan önce asla unutmayın, yoksa felaket kapıda: İtfaiye uyardı - Resim: 16
16 16
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro