Hisseleri yüzde 53,2 düşen Beşiktaş, 2025 yılında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Yatırımcılarına zarar veren diğer kulüpler ise şunlar oldu: Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 50,3, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 23,4, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 9,2 kaybettirdi.

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında geride kalırken, borsada da yatırımcılarını üzdü. Kulüp, 2025 yılında kupa kazanamadı.

2025’i futbolda başarı elde edemeden kapatan siyah-beyazlılarda yönetim, teknik ekip ve futbolcular, taraftarların beklentilerini karşılayamadı. Fenerbahçe Futbol Takımı da 2025’i kupasız kapattı. Fenerbahçe, 2024’ün ardından 2025’te de kupa alamadı.

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray ise borsada aynı başarıyı gösteremedi.

SPOR ŞİRKETLERİ ARALIK AYINDA DA YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Aralık ayı performansına bakıldığında, yatırımcısına en çok kaybettiren kulüp yüzde 14,1 ile Fenerbahçe oldu. Bu dönemde Trabzonspor hisseleri yüzde 10,1, Galatasaray hisseleri yüzde 8,7, Beşiktaş hisseleri yüzde 5,2 geriledi.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP

Halka açık 4 spor şirketi arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Galatasaray, yılı 15 milyar 659 milyon 999 bin 999 lira ile tamamladı. Galatasaray’ı 11 milyar 525 milyon lira ile Fenerbahçe, 8 milyar 25 milyon lira ile Trabzonspor ve 7 milyar 114 milyon 247 bin 799 lira ile Beşiktaş takip etti.