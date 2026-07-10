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Kaynak: AA

MKK'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden "2. Çeyrek Sonu İtibarıyla Sermaye Piyasaları 2026 Panoraması" başlığıyla yayımladığı rapora göre, piyasalara olan ilgi hem hacim hem de katılımcı sayısı bazında artarak devam ediyor. Sadece üç ay içinde toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 38,36 milyondan 38,71 milyona tırmanırken, hesabında bakiye bulunan aktif yatırımcı sayısı ise 10,91 milyon olarak kayıtlara geçti.

PİYASAYA EN ÇOK GENÇLER AKIN EDİYOR

Yılın ikinci çeyreğinde sermaye piyasalarına adım atarak MKK sicil numarası alan yeni yatırımcı sayısı 768 bin 430 oldu. Demografik verilere bakıldığında, piyasaya en yoğun ilginin genç ve orta yaş grubundan geldiği görüldü.

Bireysel Erkekler (21-40 Yaş) 218 bin 326 yeni yatırımcı ile zirvede yer aldı. Bireysel Kadınlar (21-40 Yaş) 163 bin 706 yeni yatırımcı ile piyasaya güçlü bir giriş yaptı.

HALKA ARZ RÜZGARI 26 MİLYAR LİRA TOPLADI

Hesap sayılarındaki istikrarlı artış da dikkat çeken başlıklar arasındaydı. İkinci çeyrekte toplam hesap sayısı 93,03 milyona, bakiyeli hesap sayısı ise 15,84 milyona yükseldi.

Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz piyasası da canlılığını korudu. Bu dönemde borsaya "merhaba" diyen 16 şirket toplamda 26,11 milyar lira büyüklüğünde fon topladı. Halka arzlara katılım gösteren toplam başvuru sayısı ise 13 milyon 278 bini aştı.

PORTFÖY DEĞERLERİNDE SON DURUM: YATIRIM FONLARI BÜYÜYOR

MKK verilerine göre, ikinci çeyrek sonunda yatırım araçlarının portföy dağılımlarında ulaşılan devasa rakamlar şu şekilde sıralandı:

Portföy değeri 22,51 trilyon liraya tırmanırken, bu alandaki yatırımcı sayısı 6,76 milyona ulaştı.

Ciddi bir ilgi gören yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 9,97 trilyon liraya, yatırımcı sayısı ise 5,89 milyona yükseldi.

Bireysel ve kurumsal olmak üzere toplam 27 bin 609 yatırımcının elinde bulundurduğu portföy değeri 2,53 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Alternatif yatırım araçlarından kitle fonlamasında yatırımcı sayısı 46 bin 703'e çıkarken; 181 şirketin ihraç ettiği borçlanma araçlarının nominal değeri 878 milyar lirayı aştı.