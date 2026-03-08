Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı

Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı

Küresel yatırım bankası Bank of America’nın yayımladığı son raporda Borsa İstanbul için dikkat çeken bir senaryo ortaya kondu.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 1

Küresel piyasalar gerilim altında
Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler piyasalarda dalgalanmayı artırırken, uluslararası yatırım kuruluşları yeni değerlendirmeler yayımlamaya devam ediyor.

1 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 2

Borsa İstanbul için yeni analiz
Dünya finans devlerinden Bank of America, yayımladığı son strateji notunda Türkiye piyasalarına ilişkin beklentilerini güncelledi.

2 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 3

BIST 100 için yıl sonu projeksiyonu
Bankanın analizinde, BIST 100 endeksi için 2026 yıl sonuna yönelik yeni hedef aralık paylaşıldı.

3 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 4

Analistler endeks için yukarı yönlü alanın açık olduğuna dikkat çekti.

4 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 5

Baz senaryo belli oldu
Rapora göre baz senaryoda BIST 100 endeksinin 16.000 – 17.000 puan bandına ulaşabileceği öngörülüyor.

5 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 6

Olumlu senaryoda daha yüksek seviyeler
Analistler, küresel koşulların destekleyici olması ve Türkiye’de makro dengelerin korunması halinde endeksin bu seviyelerin de üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

6 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 7

Şirket kârlarında toparlanma beklentisi
Bank of America raporunda özellikle şirket kârlılıklarında 2026 yılında reel bir toparlanma yaşanabileceği tahminine yer verildi.

7 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 8

Bankacılık sektörü öne çıkıyor
Analize göre bankacılık sektöründe net faiz marjlarının dengelenmesi ve kredi büyümesindeki normalleşme bilançoları destekleyebilir.

8 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 9

Yabancı yatırımcı etkisi
Türkiye’nin risk priminde yaşanabilecek olası düşüşün yabancı yatırımcı ilgisini artırabileceği ve bunun da Borsa İstanbul’a girişleri hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

9 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 10

Avantajlı görülen sektörler
Raporda özellikle banka hisseleri, savunma sanayi şirketleri, ihracat ağı güçlü sanayi şirketleri ve bazı holdinglerin değerleme açısından dikkat çektiği vurgulandı.

10 11
Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı - Resim: 11

Risk faktörleri de var
Analistler, enflasyonun beklenenden yavaş düşmesi, kur oynaklığının artması veya küresel risk iştahının zayıflaması durumunda hedef seviyelerin zamana yayılabileceği uyarısında bulundu.

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro