Yatırımcıların dikkatine: Küresel dev bankadan Borsa İstanbul için kritik uyarı

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler piyasalarda dalgalanmayı artırırken, uluslararası yatırım kuruluşları yeni değerlendirmeler yayımlamaya devam ediyor.
Küresel yatırım bankası Bank of America’nın yayımladığı son raporda Borsa İstanbul için dikkat çeken bir senaryo ortaya kondu.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Küresel piyasalar gerilim altında
Borsa İstanbul için yeni analiz
Dünya finans devlerinden Bank of America, yayımladığı son strateji notunda Türkiye piyasalarına ilişkin beklentilerini güncelledi.
BIST 100 için yıl sonu projeksiyonu
Bankanın analizinde, BIST 100 endeksi için 2026 yıl sonuna yönelik yeni hedef aralık paylaşıldı.
Analistler endeks için yukarı yönlü alanın açık olduğuna dikkat çekti.
Baz senaryo belli oldu
Rapora göre baz senaryoda BIST 100 endeksinin 16.000 – 17.000 puan bandına ulaşabileceği öngörülüyor.
Olumlu senaryoda daha yüksek seviyeler
Analistler, küresel koşulların destekleyici olması ve Türkiye’de makro dengelerin korunması halinde endeksin bu seviyelerin de üzerine çıkabileceğini belirtiyor.
Şirket kârlarında toparlanma beklentisi
Bank of America raporunda özellikle şirket kârlılıklarında 2026 yılında reel bir toparlanma yaşanabileceği tahminine yer verildi.
Bankacılık sektörü öne çıkıyor
Analize göre bankacılık sektöründe net faiz marjlarının dengelenmesi ve kredi büyümesindeki normalleşme bilançoları destekleyebilir.
Yabancı yatırımcı etkisi
Türkiye’nin risk priminde yaşanabilecek olası düşüşün yabancı yatırımcı ilgisini artırabileceği ve bunun da Borsa İstanbul’a girişleri hızlandırabileceği değerlendiriliyor.
Avantajlı görülen sektörler
Raporda özellikle banka hisseleri, savunma sanayi şirketleri, ihracat ağı güçlü sanayi şirketleri ve bazı holdinglerin değerleme açısından dikkat çektiği vurgulandı.
Risk faktörleri de var
Analistler, enflasyonun beklenenden yavaş düşmesi, kur oynaklığının artması veya küresel risk iştahının zayıflaması durumunda hedef seviyelerin zamana yayılabileceği uyarısında bulundu.