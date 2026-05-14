Ekonomide ters köşe ne güvenli liman olarak görülen altından, ne gümüşten geldi. Son dönemde maden arzındaki daralma ve Çin'in canlanan talebiyle rekor seviyeleri zorlayan bakır, yatırımcıların kârlarını realize etme isteğiyle geri çekildi. Londra Metal Borsası’ndaki 3 ay vadeli bakır fiyatları yüzde 1,61 kayıpla 13 bin 925 dolara geriledi. Şanghay bakır kontratları ise yüzde 0,88 düşerek 107 bin 160 yuan/ton seviyesini gördü.

Düşüşün arkasındaki en büyük makro etken, ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri oldu. Güçlenen dolar, emtia alımlarını daha maliyetli hale getirerek talebi baskıladı.

NİKEL VE KALAYDA SERT DÜŞÜŞ, ÇİNKODA 'YANGIN' ETKİSİ

Nikel piyasası, Endonezya’daki üretim maliyetlerinin artışına dair uyarılara rağmen genel satış dalgasından kaçamadı. Londra’da nikel yüzde 1,57 değer kaybederek 18 bin 875 dolara indi. Şangay’da gerileme yüzde 0.78’de kaldı. 145 bin 010 yuan/ton oldu. Günün en sert kaybı ise yüzde 2,58 ile Londra’daki kalayda yaşandı. Yine kalay, Şangay’da ise yüzde 0,97 değer kaybetti.

Diğer metaller kırmızıya boyanırken çinko, arz güvenliğine dair endişelerle yükseldi: Fiyatlar Londra’da yüzde 0,64, Şangay’da yüzde 0,42 yukarı taşıdı. Alüminyum Londra’da yüzde 0,71, Şanghay’da yüzde 0,12 geriledi. Kurşun Londra’da yüzde 0,25 düşerken, Şanghay’da yüzde 0,18 yükseldi.