Borsa İstanbul’da satış baskısı 16 Eylül’de belirginleşti. BIST 100 endeksi yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek günü 13 bin 122 puanda tamamladı.
Yatırımcılara soğuk duş: Borsa İstanbul neden düşüyor?
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 5’in üzerinde düşerek 13 bin 122 puana geriledi. Ortadoğu gerilimi, petrol fiyatları, küresel teknoloji hisselerindeki kayıplar ve Türkiye’deki fon satışları düşüşte etkili oldu.İbrahim Doğanoğlu
Sert düşüş nedeniyle devre kesici uygulaması devreye girdi ve işlemlere saat 16.04’te 10 dakika ara verildi.
Endeks mayıs ayında 15 binli seviyeleri görmesinin ardından gerilemiş, 9 Eylül’de ise 14 bin 700 puanla son zirvesini kaydetmişti.
Böylece Borsa İstanbul’un son bir haftadaki kaybı yüzde 10’a yaklaştı. Bankacılık endeksi yüzde 4’ten, mali ve bilişim endeksleri yüzde 5’ten fazla gerilerken finansal faktöring şirketlerindeki düşüş yüzde 9’u aştı.
Son dönemde Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve Husilerin Yemen’de Kızıldeniz’in girişindeki bir adayı ele geçirdiklerini açıklaması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.
Enerji ithalatçısı ülkeler açısından bu gelişme olumsuz değerlendirilirken küresel piyasalardaki satış baskısı da arttı.
Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin risk tartışmaları da teknoloji hisselerinde düşüşe yol açtı.
Büyük yatırımlar yapan ancak henüz beklenen finansal karşılığı elde edemeyen teknoloji şirketlerinin yanı sıra bu firmalara çip sağlayan şirketler de değer kaybetti.
ABD’de Nasdaq 100 endeksi, bir ay önceki 30 bin 100 puanın üzerindeki seviyesinden yüzde 3’ün üzerinde gerileyerek 28 bin 900 puan civarına indi.
BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan GCM Yatırım Başekonomisti Evren Kırıkoğlu, teknoloji şirketlerindeki değer kaybının bu şirketlere kredi veren özel kredi fonlarını da etkileyebileceğini ve bu riskin geçen yıldan beri tartışıldığını belirtti.
Kırıkoğlu, ABD’de 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5’e, 30 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 6’ya yaklaştığını söyledi.
Uzun vadeli faizlerin yatırım ve proje finansmanı kredileri açısından baz oluşturduğunu belirten Kırıkoğlu, bu faizlerdeki yükselişin Fed faizinden bağımsız olarak yatırım kredilerinin maliyetini artırdığını ifade etti.
Ortadoğu’daki savaşın seyri, petrol fiyatlarındaki artış ve Husilerin ilerleyişinin petrol arzına yönelik oluşturduğu riskleri de diğer etkenler arasında gösterdi.
Türkiye’deki gelişmeler de Borsa İstanbul’daki satışlarda etkili oldu. Pusula Portföy’de eylül boyunca yaşanan yoğun satış baskısının ardından şirket, 15 Eylül’de yatırımcılara olan ödeme yükümlülüğünü yerine getiremeyerek temerrüde düştü.
Nakit ihtiyacı oluşan yatırımcıların diğer hisselerini satması, piyasadaki satış baskısını artırdı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 15 Eylül’de tutuklanırken Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.
Kırıkoğlu, SPK’nın yatırım fonlarına yönelik düzenlemesinin ardından özellikle BIST 30 dışında kalan ve değerleri hızlı yükselen hisselerde satış görüldüğünü belirtti.
Hisse fiyatlarındaki düşüşle birlikte yatırımcıların fonlardan para çekmeye başlamasının, özellikle kaldıraçlı işlem yapan fonları BIST 30 hisselerinde de satışa yönelttiğini söyledi.
Kırıkoğlu’na göre piyasadaki olumsuz algı, sorun yaşamayan fonlardan da para çıkışını beraberinde getirerek satışları artırabiliyor.
A1 Capital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, BIST’in küresel satışlara yalnızca eşlik etmediğini, negatif ayrıştığını belirterek beş iç dinamiğe dikkat çekti:
Yabancı yatırımcı payının düşük olması ve satışları karşılayacak uzun vadeli alıcıların sınırlı kalması,
Yüksek TL faizlerinin borsaya güçlü bir alternatif oluşturması,
Şirketlerin reel kâr görünümünün zayıflaması,
Merkez Bankasının hızlı faiz indirimine ilişkin beklentilerin azalması,
Petrol fiyatlarının Türkiye üzerindeki etkisinin artması.
Eski İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ekonomist Prof. Bilge Yılmaz ise 16 Eylül’de yaptığı paylaşımda, başta SPK olmak üzere denetim sorumluluğu bulunan kamu kurumlarının görevlerini yeterince yerine getirmemesinin finansal piyasalardaki riskleri artırdığını savundu.
Yılmaz, sorunların para piyasası fonlarına sıçramasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve uzun vadede piyasalarda kalıcı sorunlara yol açabileceğini ifade etti.
Evren Kırıkoğlu, borsa ve fonlardaki değer kayıplarının bazı yatırımcıların zarar etmesine neden olacağını ancak mevcut durumun Türkiye ekonomisi açısından sistemik risk oluşturmadığını söyledi.
Kırıkoğlu, kalıcı bir riskten söz edilebilmesi için bankacılık sisteminin sermaye kaybetmesi, likidite sıkıntısı yaşaması, kredilerin geri çağrılması veya şirketlerin kredi borçlarını ödeyemeyerek iflas etmesi gibi gelişmelerin görülmesi gerektiğini belirtti.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 16 Eylül’de Macaristan’daki Budapeşte Finans Zirvesi’nde yaptığı konuşmada enerji şoklarının enflasyon üzerindeki etkilerine değindi.
Karahan, ilk aşamada alınacak önlemlerle enerji şoklarının etkisinin sınırlandırılabileceğini, ancak sonraki süreçte tablonun karmaşıklaşabileceğini söyledi.
Ücret ve fiyatlara yansıyan şokların enflasyon baskısını daha kalıcı hâle getirebileceğini belirten Karahan, aynı dönemde birden fazla şok yaşanmasının yönetimi zorlaştıracağını ifade etti.
Küresel ekonomik entegrasyonun geçmişte verimliliği artırarak dezenflasyonist sonuçlar yarattığını belirten Karahan, ekonomik bağların giderek jeopolitik rekabetin parçası hâline gelmesi nedeniyle önceki dönemin koşullarının devam edeceğinin varsayılamayacağını kaydetti.
(BBC Türkçe)