Yatırımcılara soğuk duş: Borsa İstanbul neden düşüyor?

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan GCM Yatırım Başekonomisti Evren Kırıkoğlu, teknoloji şirketlerindeki değer kaybının bu şirketlere kredi veren özel kredi fonlarını da etkileyebileceğini ve bu riskin geçen yıldan beri tartışıldığını belirtti.