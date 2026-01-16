Tclira'da yer alan habere göre, Mobius Emerging Opportunities Fund CEO’su Mark Mobius, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamalarda, altın fiyatlarının mevcut seviyelerini yüksek bulduğunu belirterek bu seviyeden alım yapmayacağını söyledi.

Çin borsasına ilişkin de konuşan Mobius, teknoloji sektöründe ülkenin attığı adımların borsadaki yükselişi desteklediğini belirterek, bu yükselişin sürdürülebilir göründüğünü söyledi.

ABD'Yİ GERİDE BIRAKTI

Çin’in ABD’yi yüksek teknoloji alanında geride bırakmayı hedeflediğini belirten Mobius, özellikle ileri seviye çipler ve yapay zeka yatırımlarının öne çıktığını vurguladı. “Para artık tüketiciye değil, teknolojiye gidiyor” ifadelerini kullanan Mobius, bu yönelimin Çin piyasaları için önemli bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.

YÜZDE 20 NAKİTTE

Portföyünün yaklaşık yüzde 20’sini nakitte tuttuğunu belirten Mobius, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Tayvan’ın küresel yatırımcılar açısından bölgedeki en cazip borsalar arasında yer aldığını belirtti.