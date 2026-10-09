Yatırım vaadiyle küresel vurgun: 62 kişi adliyeye sevk oldu: 32 kişi sınır dışı edildi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan 2 ayrı çağrı merkezinden organize ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.