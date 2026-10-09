Yeniçağ Gazetesi
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Yatırım vaadiyle küresel vurgun: 62 kişi adliyeye sevk oldu: 32 kişi sınır dışı edildi

İstanbul’da iki ayrı çağrı merkezinden uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan şebekeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 62 kişinin polisteki sorgusu tamamlandı. 32 kişinin sınır dışı edildi. İki ayrı çağrı merkezinden yönetildiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
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Yatırım vaadiyle küresel vurgun: 62 kişi adliyeye sevk oldu: 32 kişi sınır dışı edildi - Resim: 1

İstanbul’da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren 2 ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 62 kişi adliyeye sevk edildi 32 kişi ise deport edildi.

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Yatırım vaadiyle küresel vurgun: 62 kişi adliyeye sevk oldu: 32 kişi sınır dışı edildi - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye'de suç faaliyetlerinde bulunan uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik çalışma başlattı.

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Yatırım vaadiyle küresel vurgun: 62 kişi adliyeye sevk oldu: 32 kişi sınır dışı edildi - Resim: 3

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan 2 ayrı çağrı merkezinden organize ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerine ilişkin delillerin toplanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.

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Yatırım vaadiyle küresel vurgun: 62 kişi adliyeye sevk oldu: 32 kişi sınır dışı edildi - Resim: 4

Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 62 kişi adliyeye sevk edildi. 32 kişi ise deport edildi.

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Yatırım vaadiyle küresel vurgun: 62 kişi adliyeye sevk oldu: 32 kişi sınır dışı edildi - Resim: 5
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Yatırım vaadiyle küresel vurgun: 62 kişi adliyeye sevk oldu: 32 kişi sınır dışı edildi - Resim: 6
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