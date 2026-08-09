Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yatırım projelerinin belirlenmesi, başvuruların alınması ve büyük ölçekli yatırımlarla sözleşme yapılması konusunda yeni imkanlar tanındı.

BAKANLIK FİRMALARA DAVET GÖNDEREBİLECEK

Yeni düzenlemeye göre Bakanlık, belirlediği yatırım alanlarında bir veya birden fazla firmayı mektupla yatırım yapmaya davet edebilecek.

Ayrıca Bakanlığın resmi internet sitesi veya dijital platformlardaki hesapları üzerinden yatırım çağrısı yapılabilecek. Davet veya çağrılarda projelere ilişkin özel koşullar da belirlenebilecek.

Başvuru yapmak isteyen yatırımcıların, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından hazırlanan fizibilite raporuyla birlikte Bakanlığa müracaat etmesi gerekecek. Teknoloji Hamlesi Programı kapsamındaki yatırımlarda ise bu şartlar aranmayacak.

ASGARİ YATIRIM TUTARLARI BELİRLENDİ

Öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretimine yönelik ve Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlarda asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon lira olacak.

Diğer yatırım projelerinde ise asgari sabit yatırım tutarı veya AR-GE harcaması 2 milyar lira olarak uygulanacak.

Desteklenmesi uygun bulunan projeler Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan projelere destek sağlanarak Bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenecek.

5 MİLYAR TL’LİK YATIRIMLAR İÇİN SÖZLEŞME

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de büyük ölçekli yatırımları kapsıyor. En az 5 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip ve tamamen yeni yatırım niteliğindeki projelerde Bakanlık, yatırımcı veya paylarının tamamı yatırımcıya ait iştiraklerle sözleşme yapabilecek.

5 YIL BOYUNCA RAPOR SUNULACAK

Yatırımcılar, yatırımın tamamlama vizesinin ardından 5 yıl boyunca yılda bir kez yararlanmayı sürdürdükleri desteklerin miktarını içeren faaliyet raporunu Bakanlığa sunacak.

Ayrıca mücbir sebepler dışında, belirlenen süre içerisinde en az 200 milyon lira veya toplam yatırım tutarının yüzde 10’u kadar harcama gerçekleştirildiğinin belgelenmesi gerekecek.

Belirli şartların sağlanması halinde yatırım tamamen tamamlanmadan enerji desteği veya sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılmasının da önü açılacak.