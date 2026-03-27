Hisse senedi yoğun fonlar ile uzun vadeli bazı fonlarda yüzde 0 vergi korunurken, diğer fon kazançlarına yüzde 17,5 stopaj uygulanacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 11107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonu kazançlarına yönelik vergi düzenlemelerinde değişiklik yaşandı. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamındaki karar ile özellikle yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerindeki stopaj oranları yeniden düzenlendi.

YÜZDE 17,5 VERGİ ORANI BELİRLENDİ

Buna göre; hisse senedi yoğun fonlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda yüzde 0 vergi oranı sürecek. Ancak Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnanın dışında olacak.

Kapsam dışında tutulan diğer yatırım fonu kazançları için vergi oranı yüzde 17,5 olarak karar verildi.

Yayım tarihi itibariyle Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen hisse senedi yoğun serbest fonların katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanacak.