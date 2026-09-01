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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırım fonlarına ilişkin yeni düzenlemeleri, özellikle hisse senedi ve serbest fonlarda portföy değişikliklerini gündeme getirdi. İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, yatırımcıların düzenleme sonrasında fonların portföylerinde meydana gelebilecek değişimleri yakından izlemesi gerektiğini belirtti. Eğilmez, yatırımcıların yalnızca fonlarını satıp satmama kararına odaklanmak yerine, yeni kuralların mevcut portföyü nasıl etkileyebileceğini değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eğilmez, "Bu nedenle yatırımcı açısından asıl soru ‘Fonumu satmalı mıyım?’ değil; ‘Fonumun portföyünde ne var ve yeni kurallar bu portföyü nasıl değiştirebilir?’ olmalı" dedi.

SPK’nın 28 Ağustos 2026’da Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de gerçekleştirdiği değişikliklerle fonların portföy yönetiminden belirli hisselerde taşıyabilecekleri pozisyonlara kadar çeşitli alanlarda yeni kurallar getirildi.

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı yazısında söz konusu düzenlemenin yatırım fonları, yatırımcılar ve portföy yönetim şirketleri açısından yaratabileceği olası sonuçları ele aldı. Eğilmez, özellikle serbest fonların yatırım stratejileri ile portföy yönetim şirketlerinin faaliyetleri bakımından önemli değişikliklerin söz konusu olduğunu vurguladı.

Düzenlemede öne çıkan konulardan biri, yatırım fonlarının belirli hisselerde oluşturabileceği pozisyonlara getirilen sınırlamalar oldu. Eğilmez, yeni uygulamayı şu ifadelerle açıkladı:

"Buna göre fonların bir şirkette taşıyabileceği pozisyon büyüklüğü, şirketin fiili dolaşım oranı dikkate alınarak belirli limitlere tabi olacak. Bunun yanında, aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen birden fazla fonun aynı hissede oluşturabileceği toplam pozisyon da sınırlandırılacak."

Eğilmez’in değerlendirmesine göre değişiklik, özellikle fiili dolaşım oranı düşük şirketlerde yüksek miktarda pozisyon bulunduran fonlar açısından önem taşıyor. Yeni kurallara uyum sağlamak amacıyla bazı fonların portföylerinde değişiklik yapılabileceğine işaret eden Eğilmez, "Belirli hisselerdeki pozisyonların azaltılması durumunda, fon yöneticileri farklı hisselere veya başka yatırım araçlarına yönelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

FONDAKİ HİSSE SATIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Eğilmez, yatırımcıların fonların gerçekleştirebileceği hisse satışlarını doğrudan fon yöneticisinin ilgili şirkete yönelik yatırım görüşünün değiştiği şeklinde yorumlamaması gerektiğini söyledi.

"Bir fonun belirli bir hissedeki pozisyonunu azaltması, fon yöneticisinin o şirket hakkındaki görüşünün olumsuz olduğu anlamına gelmeyebilir. Gerçekleşen satışın nedeni yalnızca yeni mevzuata uyum sağlamak da olabilir."

HANGİ FONLAR DAHA FAZLA ETKİLENECEK?

Yeni düzenlemenin bütün fonları aynı ölçüde etkilemesinin beklenmediğini belirten Eğilmez, etkinin fonun türü, yatırım stratejisi ve mevcut portföy dağılımına göre farklılaşacağını ifade etti. Mahfi Eğilmez, düzenlemeden etkilenebilecek fon gruplarını şöyle sıraladı:

"Para piyasası fonları: Kısa vadeli ve likit araçlara yatırım yapan para piyasası fonlarında düzenlemenin doğrudan etkisinin daha sınırlı olması beklenebilir.

Altın ve kıymetli maden fonları: Altın ve diğer kıymetli madenlere odaklanan fonlarda düzenlemenin etkisi görece sınırlı kalabilir. Bu fonların performansında altın fiyatları ve döviz kuru gibi piyasa dinamikleri daha belirleyici olmaya devam edecektir.

Hisse senedi fonları: Özellikle fiili dolaşım oranı düşük şirketlerde yüksek pozisyon taşıyan fonlar açısından portföy değişiklikleri gündeme gelebilir.

Serbest fonlar: Daha esnek yatırım stratejileri ve farklı yatırım araçlarını kullanabilmeleri nedeniyle serbest fonlar, yeni pozisyon sınırlarının etkilerinin daha yakından izlenmesi gereken fon gruplarından biri."

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DE YENİ KOŞULLAR

SPK tarafından yapılan değişiklikler yalnızca yatırım fonlarının portföy yapılarıyla sınırlı kalmıyor. Düzenlemeyle portföy yönetim şirketlerinin sermaye yapısı ve faaliyetlerine yönelik de yeni şartlar getiriliyor.

Eğilmez, "2027 yılı için geniş yetkili portföy yönetim şirketlerinde başlangıç ve asgari ödenmiş sermaye şartının 500 milyon TL, faaliyetleri sınırlı şirketlerde ise 250 milyon TL olarak belirlenmesi öngörülüyor" dedi.

Bunun yanı sıra şirketlerin oluşturabileceği serbest fon sayısının, bünyelerinde görev yapan portföy yöneticilerinin sayısıyla ilişkilendirilmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Eğilmez, bu değişikliklerin sektör üzerindeki olası etkisini, "Bu değişiklikler, yalnızca fonların portföy yapısını değil, portföy yönetim sektöründeki şirketlerin faaliyet modellerini ve fon kurma kapasitelerini de etkileyebilecek nitelikte" sözleriyle değerlendirdi.

"YATIRIMCI NE YAPMALI?"

Eğilmez, yazısında düzenleme sonrasında yatırımcıların nasıl hareket etmesi gerektiği sorusuna da yanıt verdi. Yatırımcıların yeni kuralları gördüğünde ilk olarak fonlarını satıp satmamayı düşündüğünü belirten Eğilmez, tek bir kararın bütün fonlar açısından doğru olmayacağını vurguladı.

"YENİ DÜZENLEMEYİ GÖREN YATIRIMCILARIN AKLINA GELEN İLK SORU GENELLİKLE AYNI: “FONUMU SATMALI MIYIM?”

Ancak bu düzenleme açısından tüm fonlar için geçerli tek bir cevap vermek mümkün değil.

Öncelikle fonun türüne, yatırım stratejisine ve portföy dağılımına bakmak gerekiyor. Özellikle belirli hisselerde yoğunlaşan veya serbest fon gibi daha esnek yatırım stratejilerine sahip fonlarda, yeni kuralların portföyü nasıl etkileyebileceği takip edilmeli.

Bununla birlikte, yalnızca düzenleme haberine dayanarak bir alım veya satım kararı vermek doğru bir yaklaşım olmayabilir.

Yatırımcı açısından daha önemli olan, fonun mevcut portföyünü ve fon yöneticisinin yeni kurallara uyum kapsamında yapabileceği değişiklikleri anlamak.

Örneğin bir fonda belirli bir hissenin ağırlığının azalması, her zaman o hisseye ilişkin yatırım görüşünün değiştiği anlamına gelmeyebilir. Mevzuat kaynaklı zorunlu portföy değişiklikleri ile yatırım kararı nedeniyle yapılan işlemleri birbirinden ayırmak gerekiyor."

FONUMU SATMALI MIYIM?

Eğilmez’e göre özellikle serbest fonlar ve portföy yönetim şirketleri yeni düzenlemeleri daha yakından takip etmeli. Diğer fonlarda ise düzenlemenin yaratacağı etkinin boyutu, fonların mevcut portföy dağılımına göre şekillenecek.

Eğilmez, yatırımcıların karar verirken yalnızca düzenlemenin kendisine değil, fonlarının mevcut yapısına da odaklanması gerektiğini belirterek değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Bu nedenle yatırımcı açısından asıl soru “Fonumu satmalı mıyım?” değil; “Fonumun portföyünde ne var ve yeni kurallar bu portföyü nasıl değiştirebilir?” olmalı.

Yeni düzenlemeleri değerlendirirken fonun yatırım stratejisine, portföy dağılımına ve yapılabilecek değişikliklerin fonun risk ve getiri profilini nasıl etkileyebileceğine birlikte bakmak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır."