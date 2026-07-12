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Orta Doğu’daki çatışmalar, ABD-Çin gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomide enflasyon baskısını artırırken, hem hisse senetleri hem de tahviller üzerinde eş zamanlı baskı oluşturuyor. Bu durum, klasik portföy çeşitlendirme stratejilerinin etkinliğini zayıflatıyor.

DEV FONLAR ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Avustralya’nın 240 milyar dolarlık Future Fonu da bu yeni döneme uyum sağlayarak hisse senedi yatırımlarını artırma kararı aldı. İcra Kurulu Başkanı Raphael Arndt, artan belirsizlik ortamında hisse senetlerinin daha yüksek getiri sunması gerektiğini vurguladı.

ALTIN VE ALTERNATİF YATIRIMLAR ÖNE ÇIKIYOR

Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için altın ve hedge fonlara yönelirken, son dönemde yaşanan gelişmeler altının da her zaman beklenen korumayı sağlamadığını gösterdi. Bazı yatırımcılar ise enflasyona endeksli tahviller ve kısa vadeli borçlanma araçlarını tercih ediyor.

PİYASALAR RİSKLERİ GEÇ FİYATLIYOR

Analize göre finansal piyasalar jeopolitik gelişmelere çoğu zaman geç tepki veriyor. Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgali ve ABD-İran gerilimi gibi örneklerde riskler önceden bilinse de fiyatlamalar çatışmalar başladıktan sonra gerçekleşti.

Wall Street Journal, jeopolitik risklerin artık küresel ekonominin kalıcı bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, yatırımcıların daha yüksek oynaklığa ve artan getiri beklentilerine hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

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