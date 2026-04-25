Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. ‘Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık, ‘Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık’, ‘?Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme’, ‘Mala Zarar Verme’, ‘?Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık’, ‘Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık’ suçlarından hakkında 26 Yıl 7 Ay 5 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (44) isimli kadın ikamet ettiği evde tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda H.B. yatak odasında yatağın yanında bulunan şifonyer arkasında bir insanın sığabileceği büyüklükteki gizli bölme içerisinde saklanırken yakalandı. H.B.’nin ayrıca 2 ay 15 günden bu yana firari olduğu bildirildi.