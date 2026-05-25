Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan yağışlar, Kalın Çayı'nın taşmasına ve çevredeki tarım arazilerinin yer yer su altında kalmasına neden oldu.

Cami Mahallesi civarından başlayarak Yılanlıkaya köyü topraklarına kadar ulaşan ve D-200 kara yolunun hemen yanından geçen yaklaşık 6 kilometrelik bölge, yaşanan taşkın yüzünden adeta bir gölü andırıyor.

Bazı kısımlarında ekim yapılmış olan bu su kaplı araziler, şimdilerde leylek ve balıkçıl gibi göçmen kuşların sıkça uğradığı bir alan haline geldi. Suyun içinde kalan ağaçlar ise D-200 kara yolunu kullanan sürücülerin ilgisini çekiyor.