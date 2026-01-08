Kış mevsiminin sertleşmesiyle birlikte pek çok kişi ısınma yöntemi olarak yatağa çorapla girmeyi tercih etse de, tıp dünyasından bu alışkanlığa dair ciddi uyarılar geldi. Özellikle dar lastikli çorapların gece boyunca ayakta kalması, vücudun biyolojik saati ve dolaşım sistemi üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu kanıtlayan yeni veriler paylaşıldı.

DOLAŞIM SİSTEMİ VE SİNİR HASARI RİSKİ

Londra merkezli ayak sağlığı uzmanı ve podolog Dr. Dina Gohil, uyku sırasında giyilen dar çorapların kan akışını kısıtladığını ifade etti.

Gohil, gece boyunca bacaklardaki kan dolaşımının yavaşlamasının, uzun vadede ödem oluşumuna ve periferik sinir hassasiyetine neden olduğunu belirtti.

Kan akışının engellenmesi, hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijenin dokulara ulaşmasını zorlaştırarak ayaklarda uyuşma ve karıncalanma hissini tetiklediği kaydedildi.

BAKTERİYEL İSTİLA VE MANTAR TEHDİDİ

Cilt sağlığı üzerine çalışmalarıyla tanınan New Yorklu dermatolog Dr. Debra Jaliman, pamuklu olmayan veya hava almayan kumaşlardan üretilen çorapların nem hapsine yol açtığını vurguladı.

Jaliman, kapalı ve nemli ortamın "Tinea Pedis" (atlet ayağı) gibi mantar enfeksiyonları için kusursuz bir üreme alanı sunduğunu dile getirdi.

Gece boyunca biriken terin deri gözeneklerini tıkadığını ve bunun sonucunda ciltte kaşıntı, döküntü ve kötü koku oluştuğunu aktardı.

VÜCUT ISISI VE UYKU KALİTESİ DENGESİ

Uyku bilimci Dr. Neil Stanley, vücudun derin uykuya geçebilmesi için çekirdek ısısını bir miktar düşürmesi gerektiğini açıkladı.

Stanley, çorap giymenin vücudun bu ısı tahliye mekanizmasını engellediğini ve beyne "aşırı ısınma" sinyali göndererek uyku bölünmelerine yol açtığını ifade etti.

Kaliteli bir uyku için ayakların nefes alması ve vücudun doğal soğuma sürecine izin verilmesi gerektiği bilimsel verilerle ortaya konuldu.