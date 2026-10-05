Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını ifade edildi.

HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda ekim ayında 736 bin 596 vatandaşımıza 5 milyar 374 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 553 bin 890 vatandaşımıza 4 milyar 96 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 290 bin 486 vatandaşımızın toplam 9 milyar 470 milyon lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."



