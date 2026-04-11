Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşanan cinayet, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu aydınlatıldı. 65 yaşındaki Fatma Ekinci’yi evinde öldüren zanlı yakalanarak tutuklandı.

Olay, Ekinci’nin eşinin Cuma namazı için evden ayrıldığı sırada meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen ve “damat adayı” olduğu öğrenilen E.B., yaşlı kadını boğazını keserek hayatını kaybetmesine neden oldu. Zanlının cinayetin ardından evde bulunan altınları alarak kaçtığı belirlendi.

POLİS İLÇEYİ ABLUKA ALTINA ALDI

Olayın ardından harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelinin ilçeden çıkışını engellemek için önlemler alındı, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adreste yakalanan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından suçunu itiraf etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.